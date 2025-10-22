Andrés Tovar fue el héroe en la clasificación de Envigado a semifinales de Copa Betplay

En una noche inspirada en la que evitó en más de tres ocasiones claras la caía de su arco, el guardameta Andrés Tovar se convirtió en el héroe de Envigado, tras eliminar, desde los lanzamientos de tiro penal a Pereira.
Tovar atajó tres cobros y de esta manera le dio la ventaja a su equipo que, aunque también perdió dos lanzamientos, al final ganó 2-1 en los penales y de esta manera avanzó a la semifinal de la Copa Betplay, en la que se medirá al DIM.
Le puede interesar: “5 jugadores vendieron 5 partidos”: máximo accionista del Envigado denunció injerencias de apuestas en el descenso del equipo
Andrés ahogó el grito de gol de los locales en varias oportunidades, hasta que, en el minuto 90+1, tras un error en la salida, se presentó el tanto de Sami Merheg, que igualaba la serie 2-2 y por eso, la definición del clasificado se daría desde los lanzamientos de tiro penal.
En el cronómetro aún se tenían seis minutos por disputar, de los siete que el central Edwin Trujillo había decretado como tiempo de reposición, durante esos minutos Envigado supo aguantar y tras el final del compromiso se pasó a los cobros de penal.