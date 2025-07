“No me falle a mí y al deporte colombiano”: Ángel Barajas le suplica al gobierno Petro más presupuesto para los deportistas

A través de un video, el único gimnasta medallista olímpico en la historia del deporte colombiano le hizo una petición al presidente Gustavo Petro.

Se trata de Ángel Barajas, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, quien ha liderado la voz sobre las responsabilidades económicas del Gobierno Nacional con los deportistas.

Lea también: Francisco Mosquera volvió por lo alto, impuso récord panamericano y ahora piensa en Mundial y Juegos Olímpicos

En un video publicado en Instagram, el gimnasta de 18 años le envió un mensaje al jefe de Estado. “Le extiendo la invitación a Gustavo Petro porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente, para así tener una muy buena preparación y mantener una competencias de buena calidad”, dijo Barajas, haciendo alusión a la ilusión de los deportistas de cara a un nuevo ciclo olímpico.

“Presidente, espero no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, agregó el atleta cucuteño, quien ha sostenido que no habla solo por él, sino también “por una generación de atletas que sueña con llegar lejos, pero que entrena con sacrificios inmensos”.