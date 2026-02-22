Video | Ángel Barajas se quedó con la medalla de plata en Copa Mundo de gimnasia en Alemania

Cuando lograba una pirueta complicada, el público lo aplaudía. Pero los vítores eran breves, tímidos. El silencio que demanda la gimnasia para que los deportistas se concentren volvía a apoderarse del coliseo y solo se escuchaba el chinchineo, como cuando algo está oxidado, de la barra en la que Barajas hacía su arte.

Al final de su rutina, el joven deportista, vigente subcampeón olímpico en la prueba (ganó la medalla de plata en París 2024), voló por el aire mientras daba varios giros como si fuera un papel y, cuando tocó por fin el suelo, lo hizo como en una sentadilla, que le ayudó a encontrar el equilibrio a su cuerpo. Luego, como suele hacer, levantó las manos emulando unas alas de Ángel. En ese momento el público lo aplaudió con fuerza. La rutina que hizo fue buena. Se sabía que era digna de podio. Lo que no era en qué lugar quedaría. Al final, Barajas terminó en el segundo puesto y se colgó su cuarta medalla en una Copa del Mundo en la barra fija.

¿Quiénes acompañaron a Barajas en el podio?

La plata de este domingo 22 de febrero, que le fue adjudicada por su puntuación de 14.666, se sumó al segundo lugar que consiguió en Szombathely, Hungría, en 2025 y los bronces que sumó en Bakú, Azerbaiyán, y El Cairo, Egipto, durante 2024. El cucuteño, gran esperanza de medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos que se harán en Los Ángeles durante el verano de 2028, tiene, además, varias preseas en barras paralelas. En París 2025, se quedó con la plata en ese evento. Entre tanto, en Bakú sumó un bronce, misma presea que consiguió en Egipto.