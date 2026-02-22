x

Video | Ángel Barajas se quedó con la medalla de plata en Copa Mundo de gimnasia en Alemania

El deportista cucuteño, de 19 años, quedó por detrás de un japonés y por delante de un ruso.

  • El gimnasta cucuteño Ángel Barajas es uno de los potenciales medallistas colombianos en las próximas olimpiadas. Foto: Colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 44 minutos
bookmark

Subió con la ilusión de hacer historia. Jossimar Calvo, uno de los mejores gimnastas del país, que esta vez fungió como entrenador, lo cargó en sus brazos para ayudarle a que fijara las manos en la barra fija. Ángel Barajas puso las manos en un agarre supino (mirando hacia arriba), y empezó su presentación en la final de la parada que se realizó en Cottbus, Alemania, de la Copa Mundo de gimnasia artística.

La rutina se demoró 47 segundos. Inició despacio, con una elevación del cuerpo en una dominada supina y empezó el espectáculo: varios movimientos sobre la barra, con sus manos siempre como eje, hacia arriba, abajo, girándose de un lado a otro mientras sus brazos demandaban gran fuerza y su energía se agotaba por el esfuerzo máximo.

Cuando lograba una pirueta complicada, el público lo aplaudía. Pero los vítores eran breves, tímidos. El silencio que demanda la gimnasia para que los deportistas se concentren volvía a apoderarse del coliseo y solo se escuchaba el chinchineo, como cuando algo está oxidado, de la barra en la que Barajas hacía su arte.

Al final de su rutina, el joven deportista, vigente subcampeón olímpico en la prueba (ganó la medalla de plata en París 2024), voló por el aire mientras daba varios giros como si fuera un papel y, cuando tocó por fin el suelo, lo hizo como en una sentadilla, que le ayudó a encontrar el equilibrio a su cuerpo.

Luego, como suele hacer, levantó las manos emulando unas alas de Ángel. En ese momento el público lo aplaudió con fuerza. La rutina que hizo fue buena. Se sabía que era digna de podio. Lo que no era en qué lugar quedaría. Al final, Barajas terminó en el segundo puesto y se colgó su cuarta medalla en una Copa del Mundo en la barra fija.

¿Quiénes acompañaron a Barajas en el podio?

La plata de este domingo 22 de febrero, que le fue adjudicada por su puntuación de 14.666, se sumó al segundo lugar que consiguió en Szombathely, Hungría, en 2025 y los bronces que sumó en Bakú, Azerbaiyán, y El Cairo, Egipto, durante 2024. El cucuteño, gran esperanza de medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos que se harán en Los Ángeles durante el verano de 2028, tiene, además, varias preseas en barras paralelas. En París 2025, se quedó con la plata en ese evento. Entre tanto, en Bakú sumó un bronce, misma presea que consiguió en Egipto.

En la parada de la Copa Mundo que se realizó en Alemania, Barajas fue superado en el podio por el japonés Shohei Kawakami, quien logró un puntaje de 14.900, mientras que el ruso Aleksandr Kartse terminó tercero, con 14.333. En el podio no hubo sorpresas. Esos mismos gimnastas ocuparon los tres primeros escaños en las semifinales, instancia en la que Bajaras terminó primero con una calificación de 15.300.

