Video | Ángel Barajas se quedó con la medalla de plata en Copa Mundo de gimnasia en Alemania

Subió con la ilusión de hacer historia. Jossimar Calvo, uno de los mejores gimnastas del país, que esta vez fungió como entrenador, lo cargó en sus brazos para ayudarle a que fijara las manos en la barra fija. Ángel Barajas puso las manos en un agarre supino (mirando hacia arriba), y empezó su presentación en la final de la parada que se realizó en Cottbus, Alemania, de la Copa Mundo de gimnasia artística.
La rutina se demoró 47 segundos. Inició despacio, con una elevación del cuerpo en una dominada supina y empezó el espectáculo: varios movimientos sobre la barra, con sus manos siempre como eje, hacia arriba, abajo, girándose de un lado a otro mientras sus brazos demandaban gran fuerza y su energía se agotaba por el esfuerzo máximo.