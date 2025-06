Exministra Buitrago cuestonó acto de “paz urbana” de Petro en Medellín: “no puede poner en plaza pública a una persona que está condenada”

“Entonces, lo primero que hay que decir es la ley lo faculta para hablar con grupos que no se han sometido a la justicia y que en su capacidad de director y de, obviamente, organizador de una paz pública como es el mandato constitucional, tienen la facultad de hacerlo. Pero estos no son grupos que estén tratando de someterse”, afirmó.

Buitrago aclaró que, aunque exista una posibilidad de acercamiento, no implica que se deba desconocer las condenas de las personas en esa mesa. “El hecho de que tengamos una posibilidad de acercamiento y de diálogo con grupos que deban someterse a la justicia no quiere decir que debamos desconocer a los que ya han sido condenados”, dijo.

También aclaró que los beneficios jurídicos deben estar sujetos a condiciones claras y bajo supervisión del Congreso y la justicia. “Se sabe porque la Corte Constitucional dijo que no se puede hacer ese sometimiento sin un procedimiento legislativo que debe pasar por el Congreso para hacer ese sometimiento. La segunda diferencia que me parece importantísima. Es que ellos ya están condenados”, expresó la exministra.

La exministra expresó que, al varios de ellos estar condenados por paramilitarismo, esto ya significa que tienen una categoría diferencial en la ley: “hay muchas de estas personas que estuvieron el sábado que pertenecen a un grupo paramilitar. Entonces, tienen sus propias condenas, su propio sistema, su propio tratamiento, que es justicia y paz”.

Con respecto a los beneficios que estos capos pueden estar teniendo, dijo que: “yo no puedo generar un privilegio de ponerlo en plaza pública a una persona que está condenada y que no ha reparado ni siquiera a las víctimas”. Y enfatizó sobre si el presidente puede o no otorgar ciertos beneficios: “No, no, y creo que esto es muy importante decirlo. Cuando las personas están condenadas, no hay beneficios, sino los previstos en la ley”.

Los privilegios que establece la ley son “por ejemplo, rebaja por estudio, rebaja por trabajo, no rebaja por nada más, o posibilidad de libertad condicional, que significa el cumplimiento de una determinada parte de condena”, señaló.

“Si las personas siguen delinquiendo, o sea, tienen una condena y siguen delinquiendo, son reincidentes. Por lo tanto, la obligación no es venga y negociamos, sino venga y miramos cómo vamos a investigar y sancionar lo que usted está haciendo ahora”., dijo.