“Petro quiere un decreto de emergencia económica que es inconstitucional”, Angélica Lozano

El fracaso de la reforma tributaria en el Congreso encendió las alarmas en el Ejecutivo, que ahora estudia la posibilidad de decretar una emergencia económica para cubrir el hueco fiscal de $16,3 billones, que se pretendían recaudar para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Aunque la medida sería extraordinaria, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, admitió en diálogo con EL COLOMBIANO que el Gobierno enfrenta un margen de maniobra cada vez más estrecho y que las opciones convencionales podrían no ser suficientes para sostener el gasto en 2026.