Con cuatro podios y récord de las Américas arranco Colombia la quinta jornada del Mundial de Para Atletismo

Apenas comenzando el día y ya los para atletas colombianos le regalan cuatro medallas más al país de sus amores. Un oro, dos platas y un bronce, es el balance que deja parcialmente la quinta jornada del mundial que se celebra en la India.
José Gregorio Lemos Rivas es la actuación más destacada de la jornada hasta el momento. Durante la prueba de lanzamiento de jabalina F38, Rivas se quedó con la medalla dorada al registrar una distancia de 60.94 metros. El otro colombiano en la misma competencia, Luis Fernando Lucumí fue plata con 53.51 metros.
Lemos, con su nueva marca, estableció récord del campeonato y reafirmó por qué es uno de los referentes mundiales de esta prueba.