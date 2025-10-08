Angie Miller habría identificado a la organización criminal implicada en el asesinato de B King y Dj Regio Clown en México

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación por el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown), ocurrido en el Estado de México. Nuevas declaraciones de la modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, aportaron una versión distinta sobre los posibles responsables del doble homicidio. Miller fue detenida el 23 de septiembre por la Fiscalía de México, luego de haber sido vista con B King en los días previos a su muerte. Las autoridades confirmaron que conocía también a Dj Regio Clown. Su captura se dio en el marco de diligencias judiciales y no como imputada por el crimen. Entérese: Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a B-King en Medellín, tras ser repatriado de México Tras su liberación, la modelo fue citada nuevamente para rendir declaración ante los investigadores del caso. Según información divulgada por el Noticiero Crystal, medio local de México, su testimonio fue incluido dentro del expediente y podría orientar nuevas líneas de investigación. La periodista mexicana Crystal Mendivil informó que las declaraciones de Miller están siendo analizadas por la Fiscalía, que no ha descartado nuevas audiencias o diligencias en torno a lo dicho por la modelo.

Las declaraciones de Miller

Las investigaciones iniciales apuntaban a La Familia Michoacana como responsable del asesinato de los artistas colombianos B King y Dj Regio Clown. Esta hipótesis surgió tras el hallazgo de un mensaje junto a los cuerpos, en el que se leía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. Las siglas “FM” fueron interpretadas por las autoridades como una referencia directa a esa organización criminal.