MinJusticia (e) Andrés Idárraga, no descarta “fuego amigo” en los casos de Angie Rodríguez y Armando Benedetti

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno no descarta la hipótesis de un posible “fuego amigo” en los presuntos actos de espionaje denunciados por la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
“No se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado”, expresó el ministro encargado en diálogo con la emisora Blu Radio.
Los dos casos, aunque distintos, tienen algo en común: sus dos protagonistas hacen parte del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Angie Rodríguez, quien venía fungiendo como directora del Dapre, reveló este miércoles que recibió amenazas contra su familia y que el pasado 21 de noviembre cinco hombres encapuchados se metieron en la casa de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.