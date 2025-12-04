MinJusticia (e) Andrés Idárraga, no descarta “fuego amigo” en los casos de Angie Rodríguez y Armando Benedetti

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno no descarta la hipótesis de un posible “fuego amigo” en los presuntos actos de espionaje denunciados por la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. “No se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado”, expresó el ministro encargado en diálogo con la emisora Blu Radio. Lea aquí: ¿Por qué Petro prefirió mantener al exagente del DAS José Alexis Mahecha y no a Angie Rodríguez? Detalles de la puja del círculo en Presidencia Los dos casos, aunque distintos, tienen algo en común: sus dos protagonistas hacen parte del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Angie Rodríguez, quien venía fungiendo como directora del Dapre, reveló este miércoles que recibió amenazas contra su familia y que el pasado 21 de noviembre cinco hombres encapuchados se metieron en la casa de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, y ministro encargado de Justicia. FOTO: Colprensa

Según la funcionaria, no se llevaron ningún objeto de valor, sino que “destrozaron” la vivienda por dentro y buscaron carpetas con documentos. “Según análisis que me han suministrado, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia (sic)”, dijo en un comunicado y añadió: “Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”. Benedetti, por su parte, denunció que su celular estaría “chuzado” luego de detectarle un software malicioso, el cual podría activar funciones del dispositivo y replicar en tiempo real toda su actividad. Tras enviar su teléfono a revisión, le entregaron un informe preliminar que advertía la presencia de Pegasus. Afirmó, aunque no aportó pruebas, que el software es “tan sofisticado” que puede ocultarse en el dispositivo. Una denuncia que se suma a la que ya había hecho el ministro del Interior en noviembre en la que aseguró que drones estaban sobrevolando su casa en Puerto Colombia, Atlántico, además de vehículos y personas merodeando su vivienda para tomar fotos.