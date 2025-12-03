Videos y fotos de los daños a la casa familiar de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre: “por dentro quedó destruida”

Tres videos de cinco sujetos ingresando a una vivienda en la localidad Rafael Uribe Uribe y una imagen del interior de la casa fueron dados a conocer por la directora saliente del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Angie Rodríguez, a las autoridades. EL COLOMBIANO accedió al material audiovisual y a la denuncia de la alta funcionaria.



Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre en horas de la madrugada, diez días antes de su extraña salida de la Casa de Nariño.

En uno de los videos se ve a los hombres subiendo hasta el techo de la vivienda y así uno de ellos logra ingresar al interior. En la fotografía, que sería de una de las habitaciones, se ven varios elementos destruidos. “Cinco sujetos ingresaron a través de la terraza (...) Según análisis que me han suministrado no fue delincuencia común y tendrían inteligencia (...) Durante la hora y 12 minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser malutilizados a través de más montajes de los que he sido víctima”, dijo Rodríguez a través de un video.

La funcionaria dijo que “me veo obligada a sacar a mi hijo del país. (...) estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he realizado día a día”. Además, confirmó que la denuncia fue puesta en conocimiento en la Fiscalía y que la Dijin de la Policía está al tanto.

“Se reunieron personas para sacarme de la Presidencia”: Angie Rodríguez

Rodríguez dijo que tenía información según la cual algunas personas “presuntamente se reunieron para sacarme de la Presidencia”, sin mencionar nombres. Este diario supo por otras fuentes que, efectivamente, personas cercanas a la Casa de Nariño le dieron quejas al presidente Petro sobre Rodríguez y su presunta injerencia en algunas decisiones y proyectos en distintas carteras. Además, con el rol que ocupaba en el Fondo de Adaptación, empezó a crecer la idea de que su poder se estaba desbordando. Lea más: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder? Según lo que contó Rodríguez tras su salida, las quejas alrededor de ella serían por ser una voz crítica dentro del Gobierno. “Incomodo a mucha gente por ser honesta”, dijo Rodríguez. En este caso, su disputa principal fue con José Alexis Mahecha, exfuncionario del DAS y ahora futuro secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (Itrc), una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. La hoja de vida ya fue publicada. Rodríguez habría intentado frenar la publicación de aquella hoja de vida. Tanto ella como Mahecha trabajaron juntos durante un tiempo en el Dapre este año. Sin embargo, él salió por diferencias con la funcionaria: al parecer, habría intentado sacarla del cargo, y por eso Rodríguez le pidió la renuncia. La tensión se agravó debido a antecedentes de Mahecha en el DAS durante los años de las chuzadas, lo que generó reparos de figuras cercanas al Gobierno como Susana Muhamad y Alexander López. A pesar de las críticas de Rodríguez a Mahecha, el presidente impuso su voluntad. Esto no marca cualquier ruptura, sino que es un fuerte golpe a la relación que ella y el mandatario habían construido por meses en los que la funcionaria fue su mano derecha. Rodríguez llegó al Dapre en febrero de 2025, pero venía de trabajar con Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud.