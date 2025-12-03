¿Por qué Petro prefirió mantener al exagente del DAS José Alexis Mahecha y no a Angie Rodríguez? Detalles de la puja del círculo en Presidencia

La salida de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) marca una nueva ruptura importante en el gabinete del presidente Gustavo Petro.
Si bien esta no sería la primera salida con estas características, llama la atención que Rodríguez, quien hasta hace poco era la mano derecha de Petro y lo defendió acérrimamente, fuera desplazada por un hombre que ya había salido del Ejecutivo y ahora está listo para volver: José Alexis Mahecha.
