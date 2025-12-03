Angie Rodríguez revelará las amenazas y videos de los daños a su casa antes de que le pidieran la renuncia al Dapre, ¿qué hay detrás?

En las últimas horas, se confirmó que Angie Rodríguez salió de su cargo como directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Además de las tensiones que deja su salida y de los enfrentamientos que propiciaron el cambio en el gabinete del Gobierno Petro, hay una grave denuncia: hace diez días, la casa de los padres de Rodríguez fue violentada.

Los hechos fueron confirmados a EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Rodríguez, que también afirmaron que la exdirectora del Dapre publicará las pruebas este miércoles 3 de diciembre. Según el relato, desconocidos entraron a la vivienda ubicada en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá, y destruyeron todo a su paso.

Rodríguez no descarta que los agresores buscaran información sensible del Gobierno Nacional, sin embargo, tal y como detalló hace meses en entrevista con Semana, ni ella ni su familia vivían en esa casa desde que ingresó al Gobierno.

“Busqué un lugar cercano a la Casa de Nariño... Donde estoy no es mi casa, es un lugar pasajero donde tengo que estar, principalmente, por temas de seguridad”, dijo la politóloga en octubre al medio citado.

Y es que, es importante mencionar que Rodríguez no solo era la directora del Dapre, sino que también desempeñaba otros dos cargos que aún tiene: gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendente de Salud ad hoc para casos de especial atención, según el Ministerio de Salud.

Su salida del Dapre, una de las instancias clave del Gobierno,