Angie Rodríguez dice que no le va a dar el Fondo Adaptación a los “amigotes” de Benedetti como dijo Carrillo

En una entrevista para Blu Radio, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y gerente encargada del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, explicó las razones de las denuncias que hizo públicas sobre la ejecución de recursos en el Fondo de Adaptación y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Rodríguez defendió que actuó por deber constitucional, sostuvo que sus señalamientos están soportados en documentos oficiales y respondió a los cuestionamientos del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, con quien mantiene un choque abierto que ya escaló al plano político e institucional.
Contexto: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo