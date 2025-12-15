Angie Rodríguez dice que no le va a dar el Fondo Adaptación a los “amigotes” de Benedetti como dijo Carrillo

En una entrevista para Blu Radio, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y gerente encargada del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, explicó las razones de las denuncias que hizo públicas sobre la ejecución de recursos en el Fondo de Adaptación y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Rodríguez defendió que actuó por deber constitucional, sostuvo que sus señalamientos están soportados en documentos oficiales y respondió a los cuestionamientos del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, con quien mantiene un choque abierto que ya escaló al plano político e institucional. Contexto: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo

“Yo no hago valoraciones personales, lo mío tiene sustentación”

Rodríguez enmarca sus denuncias en lo que define como un deber legal, no como una disputa política o personal. “El nominador es el señor presidente de la República y yo soy una persona respetuosa de las decisiones del presidente”, afirma, antes de subrayar que los funcionarios públicos están obligados a informar cualquier irregularidad conocida en ejercicio de sus funciones. “Está claro en el artículo 6 de la Constitución Política: los servidores públicos somos responsables por acción u omisión. Yo no puedo omitir una denuncia”. La funcionaria insiste en que el presidente Gustavo Petro conoce y avala la información que ella ha hecho pública. “La información que yo le suministré a los colombianos es la misma que él tiene. Yo no hago nada sin su autorización”.

Ejecución en La Mojana y un patrón que se repite

Sobre los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023, Rodríguez afirma que allí se concentraron las principales alertas.

“Solo se ha ejecutado el 3 % de los recursos asignados de este proyecto”, dice, al explicar que en la revisión encontraron proyectos con ejecución financiera del 0 %, como la Ruta del Arroz, por 36.000 millones de pesos, y la investigación hidrodinámica, por 17.000 millones. “Ahí es donde empiezo a poner la lupa y las alertas correspondientes, como es mi deber”. Ante la pregunta de si esos hallazgos implican ineptitud o corrupción, evita una conclusión personal y remite la definición a las autoridades: “Eso le corresponderá a los órganos de control determinarlo”. Rodríguez sostiene que el mismo patrón se observa en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde, según informes de ejecución presupuestal, la ejecución apenas llega al 5 %. En su criterio, el problema no es la falta de recursos. “La plata siempre ha estado, pero [Carlos Carrillo] no ha sido un buen gerente”, dice, al señalar deficiencias en planeación contractual, gestión administrativa y ejecución del gasto. Frente a la Ruta del Arroz y la participación de la Fundación de Educación Superior San José, asegura que existe desinformación y precisa que el contrato fue estructurado y adjudicado durante la gerencia anterior, por 36.000 millones de pesos, con inicio de ejecución el 7 de marzo de 2025. “Yo hablo sobre cifras, sobre hechos y sobre información disponible”, recalca.

“Esto no es un problema de Gobierno”: la versión de Carrillo

Un día antes de las declaraciones de Angie Rodríguez, el 14 de diciembre, Carlos Carrillo expuso su versión en entrevista con CAMBIO y planteó que el choque no respondía a un asunto institucional, sino a una confrontación personal y política.