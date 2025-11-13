Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder?

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, decidió arreglar el lío administrativo que se generó alrededor de la actuación de la superintendencia del ramo en la Nueva EPS. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, fue designada superintendente ad hoc para el caso de esa aseguradora. Con esa designación, la funcionaria acumula tres cargos en el Gobierno, en el que también está el de gerente del Fondo Adaptación.
Este movimiento llegó ante el evidente conflicto de interés del recién posesionado superintendente Bernardo Camacho con Nueva EPS, debido a que fue su agente interventor entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Esto, según el propio Minsalud, le genera un causal de impedimento para actuar frente a esa entidad. Ante esto, el ministro Jaramillo firmó la Resolución 2294 de 2025 que oficializó la designación de Rodríguez.
Sin embargo, el tercer cargo que le pone el Gobierno del presidente Gustavo Petro genera preguntas sobre si Rodríguez tiene las credenciales para ejercerlas y, sobre todo, por qué el mandatario le da tanto poder.