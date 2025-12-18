“Abelardo de la Espriella perpetúa y profundiza la división de los colombianos”: Aníbal Gaviria

Se van decantando las elecciones presidenciales y los candidatos saben —la mayoría— que no pueden llegar solos a la Casa de Nariño. Por eso, seis precandidatos lanzaron esta semana la “Gran Consulta por Colombia”, una alianza de centroderecha que elegirá candidato único en marzo para ir unidos a la primera vuelta de mayo.
Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín (2012-2015) y exgobernador de Antioquia (2004-2007 y 2020-2023), es uno de ellos. Gaviria viene de otro proceso interno de exmandatarios locales que aspiraban a llegar a la Presidencia y terminó siendo el representante de ese grupo y también la “cuota” de las regiones en esa coalición de centroderecha.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Gaviria señala de frente sus diferencias con el candidato Abelardo de la Espriella y, en cambio, le echa flores a Sergio Fajardo y Paloma Valencia. También habla de sus propuestas y de lo que él cree que necesita Medellín y Antioquia de quien llegue a la Presidencia en agosto de 2026.