Anika Nilles, una de las mejores bateristas del mundo, estará en Medellín

El 12 de agosto dará una masterclass gratuita en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

    La Masterclass de Anika Nilles en Medellín será gratuita pero requiere inscripción previa a través de latiquetera.com. Foto Getty.
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

Este fin de semana termina la Feria de Las Flores, pero lo que no acaba en Medellín es la oferta cultural. El próximo martes 12 de agosto la alemana Anika Nilles, reconocida como una de las mejores bateristas modernas, dará una masterclass gratuita en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

La ‘Drum Clinic’ o Clínica de la batería que impartirá Nilles, hace parte de su gira TAMA Clinic Tour 2025, una gira de clases que recorrerá México, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala. La gira es organizada la marca de baterías TAMA y en Medellín cuenta con el apoyo de la tienda de instrumentos Musical Cedar. La clase es completamente gratuita, pero requiere inscripción previa a través de latiquetera.com.

Anika Nilles es baterista, compositora y educadora. Nació el 29 de mayo de 1983 en Aschaffenburg, Alemania, en una familia de músicos, varios de ellos bateristas. Empezó a tocar cuando tenía apenas seis años bajo la guía de su padre y posteriormente estudió música en la Popakademie Baden-Württemberg, donde actualmente es directora del área de batería.

Nilles inició su carrera publicando videos en YouTube a comienzos de la década de 2010. En 2013 publicó su primera composición original, Wild Boy, luego vinieron sus discos Pikalar (2017), For a Colorful Soul (2020) y Opunti (2022). Su próximo lanzamiento, False Truth, está programado para el 12 de septiembre.

Los lectores de la revista Modern Drummer la eligieron como artista revelación en 2016, pero más allá de los premios, Anika Nilles es reconocida por su estilo en la batería, una combinación de jazz urbano, funk y elementos progresivos.

La masterclass de Anika Nilles en el Teatro Pablo Tobón Uribe será un espacio para conocer de primera mano las técnicas de la baterista, pero también sus ideas y la filosofía detrás de la música de una de las artistas que está cambiando la manera de entender y tocar este instrumento. El espacio está abierto a bateristas profesionales, aficionados, melómanos y curiosos.

Para más información del evento, entre aquí.

