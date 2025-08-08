Anika Nilles, una de las mejores bateristas del mundo, estará en Medellín

Este fin de semana termina la Feria de Las Flores, pero lo que no acaba en Medellín es la oferta cultural. El próximo martes 12 de agosto la alemana Anika Nilles, reconocida como una de las mejores bateristas modernas, dará una masterclass gratuita en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

La ‘Drum Clinic’ o Clínica de la batería que impartirá Nilles, hace parte de su gira TAMA Clinic Tour 2025, una gira de clases que recorrerá México, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala. La gira es organizada la marca de baterías TAMA y en Medellín cuenta con el apoyo de la tienda de instrumentos Musical Cedar . La clase es completamente gratuita, pero requiere inscripción previa a través de latiquetera.com.

Anika Nilles es baterista, compositora y educadora. Nació el 29 de mayo de 1983 en Aschaffenburg, Alemania, en una familia de músicos, varios de ellos bateristas. Empezó a tocar cuando tenía apenas seis años bajo la guía de su padre y posteriormente estudió música en la Popakademie Baden-Württemberg, donde actualmente es directora del área de batería.