A propósito del anillo de Georgina, los anillos de compromiso más llamativos de las famosas

Esta semana, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se hicieron virales en redes sociales por la noticia de su compromiso. La empresaria y modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su mano izquierda en la que se puede ver un llamativo anillo en el dedo anular, donde se usa el de compromiso. La imagen está acompañada de un texto que dice “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” confirmando así que próximamente se casará con el futbolista, con quien recientemente celebró su octavo aniversario. Lea: Le dijo que “Síiiuuuu”, ¿cuánto vale en anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez? Además de la noticia del compromiso, lo que sorprendió a los seguidores de la reconocida pareja es la joya, la cual es un diamante ovalado que, según medios expertos, podría estar avaluada en casi 7 millones de dólares. Inclusive, algunos portales aseguran que podría costar hasta 12 millones. Esta no es la primera vez que un anillo de una celebridad causa sorpresa en el mundo del entretenimiento.

Los anillos de compromiso más sorprendentes de las celebridades

En 2022, Jennifer López dio a conocer que el actor Ben Affleck le había pedido matrimonio en redes sociales. La cantante compartió una foto en la que se puede apreciar el segundo anillo de compromiso de esta pareja, la cual ya había estado comprometida a principios de los 2000. Esta joya llamó la atención por su tamaño y por su extraña piedra preciosa: un diamante verde, el segundo tono más extraño para esta gema después del rojo. En ese entonces, expertos aseguraron que el anillo podría costar entre 5 y 10 millones de dólares.

Otra celebridad que ha sorprendido por sus anillos de compromiso ha sido Paris Hilton. Y es que la socialité ha recibido varias de estas joyas, todas de ellas de tamaños que han llamado la atención de sus seguidores. En 2002 estuvo a punto de casarse con Jason Shaw, quien le regaló un diamante en forma de pera; después, en 2005, París Latsis le obsequió a Hilton un anillo de 24 quilates y en 2018, el actor Chris Zylka le colocó otro también en forma de pera y forrado en pequeños diamantes. Finalmente, en 2021, la DJ se comprometió con Carter Reum con un anillo de diamantes de 20 quilates.

Estos han sido los anillos de compromiso de Paris Hilton. FOTO Getty, Cortesía Noel Vásquez y Paris Hilton

La cantante Mariah Carey también ha usado un anillo destacado por su precio y tamaño. En 2016 se comprometió con el magnate James Parker, quien le regaló un diamante de 35 quilates de 10 millones de dólares.

Este es el anillo de Mariah Carey. FOTO Getty

En 2004, Beyoncé recibió el anillo de compromiso que cuatro años después sellaría su matrimonio con Jay-Z. La joya de 18 quilates tenía diamantes y esmeraldas sobre una estructura de platino. Por su parte, Kim Kardashian, quien también ha estado comprometida en varias ocasiones, recibió de Kanye West un diamante de 8 millones de dólares de 15 quilates. A pesar de su divorcio, en un episodio de The Kardashians, la celebridad aseguró que aún guarda la joya y que espera dársela a su hija North algún día.