Animales en peligro de extinción 2025: siete especies críticas según la UICN

En la historia del planeta han ocurrido cinco extinciones masivas. La más reciente, hace 65 millones de años, borró a los dinosaurios. Hoy, científicos y organismos internacionales coinciden en que estamos entrando en la sexta, provocada por la actividad humana: deforestación, comercio ilegal, contaminación y un cambio climático que ya altera ecosistemas enteros.
Lea también: Estos son algunos de los animales a punto de extinguirse que necesitan su ayuda
La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) —el barómetro más reconocido sobre el estado de la biodiversidad— documenta más de 42.000 especies en riesgo. Y el IPBES, la plataforma de Naciones Unidas sobre biodiversidad, advierte que hasta un millón de especies podrían extinguirse en las próximas décadas. Es decir, no se trata de hipótesis futuras, se trata de una tendencia en curso.
Esa urgencia también se transmite con imágenes. El fotógrafo británico Tim Flach retrató un sinnúmero de escenas que condensan fragilidad. Una de sus fotos más difundidas muestra un oso polar sobre un hielo quebradizo. “La conservación se basa en la emoción; a menos que sintamos algo, no podremos hacer nada relevante”, dijo al presentar su proyecto Endangered, y la frase encaja solo cuando se ve la grieta bajo las patas del animal, porque entonces el dato se convierte en una herida visible.
Entérese de más: En Colombia hay 1.302 especies en peligro de extinción; así es la titánica misión para salvarlas y que será documentada
Con ese telón de fondo, siete especies concentran hoy la atención de investigadores, conservacionistas, pues cada una representa una amenaza distinta: la contaminación en el hábitat del ajolote, la pérdida de hielo del oso polar, la deforestación que acorrala a los lémures, la caza ilegal que diezma a gorilas y pangolines, el comercio que pone en jaque a los tigres o la fragilidad extrema de la vaquita marina.
No es una lista exhaustiva, pero sí una muestra significativa de que alterar, y quizá revertir, es un proceso que está reescribiendo la historia natural en tiempo real.