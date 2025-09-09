Zorro perro fue arrollado en Barbosa y el conductor se voló: van 380 animales atropellados en el Valle de Aburrá

Una lamentable cifra dieron las autoridades ambientales del Valle de Aburrá sobre animales atropellados en las vías: desde enero de 2024 y agosto de 2025, han atendido 380 casos de distintas especies, lo que refleja la persistencia de un problema para la fauna silvestre en el territorio.
El último de los hechos fue el de un zorro perro (Cerdocyon thous) atropellado en una vía de Barbosa, al norte del área metropolitana, y al que pudieron salvarle la vida gracias a que la comunidad reportó de forma oportuna a las autoridades y el Cuerpo de Bomberos de ese municipio rescató al animal y lo trasladó de inmediato al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre.
En este centro, que funciona por la articulación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y la Universidad CES, valoraron al zorro perro y encontraron que se trataba de una hembra adulta. Tras hacerle radiografías, le diagnosticaron una fractura en el húmero derecho, así como una inflamación en un ojo, lesiones que demuestran que sufrió un fuerte impacto en todo el costado derecho del cuerpo por parte de un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.