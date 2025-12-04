x

Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

En la misma temporada del año anterior hubo más de 40 reportes de animales afectados. Conozca más detalles.

  • Una de las aves heridas sufrió un trauma craneoencefálico, mientras que las otras dos cayeron de sus nidos producto de los fuertes estruendos por quema de pólvora. FOTO Cortesía Área Metropolitana.
Santiago Yepes Vidal
hace 24 minutos
Pasan y pasan las festividades y los diciembres, pero al parecer la ciudadanía aún no toma conciencia de lo perjudicial que es la pólvora, no solo para ellos, sino también para la fauna silvestre y los animales domésticos. Después de la alborada, y de acuerdo con el reporte entregado por el Área Metropolitana, ya son 4 los animales afectados por esta práctica: tres aves heridas y una zarigüeya muerta.

Lea más: EN VIDEO: Vecinos de Fátima se cansaron de la bulla y la pólvora

Todos fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre CAVR, quien trabaja en convenio con la Universidad CES, pero el diagnóstico no fue nada alentador.

Una de las aves presentó un trauma craneoencefálico, y las otras dos cayeron de sus nidos producto de los estallidos en Belén y San Antonio de Prado. La zarigüeya, que cayó de un árbol en la Loma de los Bernal, también, a raíz de la quema de pólvora, no sobrevivió debido a las graves fracturas ocasionadas al momento del impacto.

“Hacemos un llamado a no hacer uso de la pólvora porque afecta nuestra fauna silvestre. Si usted encuentra un animal herido, repórtelo inmediatamente a nuestra línea de emergencias: 3046300090 para que nuestro equipo de veterinarios atienda el caso. No quemes pólvora en esta navidad”, dijo Andrés Gómez, supervisor del CAVR.

Entérese: Alerta por incendios en Antioquia: en menos de 24 horas se quemó una casa y una fábrica en dos municipios

Y es que hace un año la situación fue similar durante la época navideña. A través del número anteriormente escrito, se recibieron más de 40 reportes de animales afectados por pólvora: aves muertas, pichones caídos de sus nidos, especies desorientadas que entraban a viviendas o chocaban contra edificios y vehículos ante los estruendos.

Por su parte, la Gerencia de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia señaló que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se incrementan entre un 10% y un 15% los casos de muerte súbita en mascotas.

Cabe aclarar que las detonaciones de pólvora pueden generar, en diferentes especies, arritmias, estrés, desorientación, traumas y hasta huidas descontroladas que pueden terminar en hechos trágicos.

Es por ello que el llamado por parte de las autoridades en el Valle de Aburrá es tan reiterativo, con el fin de que, en algún momento, las personas sean conscientes del daño de la pólvora y las consecuencias de su uso, que sin exagerar, son mortales.

Utilidad para la vida