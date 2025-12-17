Colombia le cierra el cerco a la minería ilegal: ANM habilita a MinTrace como primer operador de trazabilidad minera

Colombia dio un paso clave hacia el fortalecimiento del control y la formalización del sector minero. La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó oficialmente a MinTrace como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, convirtiéndola en la primera plataforma autorizada para operar este sistema a nivel nacional. La habilitación marca el inicio del Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM), una estrategia liderada por la ANM que busca mejorar la transparencia, cerrar el paso a la comercialización irregular y elevar la calidad de la información disponible sobre la cadena minera del país. Puede leer: Acciones de empresas mineras se disparan más de 200% por el boom del cobre y el oro

MinTrace, la primera plataforma autorizada por la ANM

MinTrace es una plataforma tecnológica desarrollada por la empresa colombiana Cuantico, diseñada para registrar y operar la trazabilidad de minerales conforme a los lineamientos del STM. Su función principal será registrar las transacciones asociadas a la compra, transformación y exportación de minerales en Colombia. Entre los minerales que podrán ser registrados en la plataforma se encuentran el oro, el carbón, el coque, las esmeraldas, las calizas, las arcillas y diversos materiales de construcción, entre otros productos del sector minero.

Un sistema para fortalecer la formalización y el control del sector

La puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad de Minerales responde a la necesidad de fortalecer la formalización minera y garantizar el origen lícito de los minerales que se comercializan y exportan desde Colombia. La plataforma contará con integración directa con la ANM, lo que facilitará una implementación gradual y permitirá ampliar su cobertura a todo el territorio nacional. Este nuevo esquema de control busca mejorar los mecanismos de supervisión sobre la cadena minera, desde la extracción hasta la exportación, con un enfoque en la transparencia y la legalidad de las operaciones.

Marco normativo que respalda la trazabilidad minera

El Sistema de Trazabilidad de Minerales se soporta en el marco normativo vigente, en particular en el Decreto 2234 de 2023 y la Resolución 0759 de 2024 expedida por la ANM. Estas normas establecen los lineamientos técnicos, operativos y de reporte necesarios para verificar el origen lícito de los minerales en Colombia. Además, definen los estándares de información y los mecanismos de control que deberán cumplir los actores de la cadena minera para garantizar la trazabilidad de sus operaciones.

¿A quiénes aplicará la trazabilidad minera desde el 1° de enero?

La trazabilidad minera comenzará a operar de forma progresiva a partir del 1° de enero y aplicará a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería. El objetivo es facilitar la adopción del sistema y permitir que los distintos actores del sector se ajusten gradualmente a las nuevas obligaciones.

Plan Pionero para los primeros actores del sector minero