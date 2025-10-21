ANM negó a Quebradona suspensión de obligaciones en título minero en el Suroeste de Antioquia, ¿qué implica?

La Agencia Nacional de Minería ANM informó que negó la solicitud de suspensión de obligaciones al título minero otorgado a la empresa, Minera de Cobre Quebradona S.A.S, que opera en el Suroeste de Antioquia. Hay que explicar que las obligaciones en un título minero en Colombia son los compromisos técnicos, económicos, sociales y ambientales que debe cumplir el titular del título minero para obtener y mantener el permiso del Estado de explorar y explotar recursos minerales en un territorio del país.





Algunas de estas obligaciones incluyen el pago y diligenciamiento de elementos como el canon superficiario, el formato básico minero anual, la licencia ambiental, el plan de gestión social, la póliza minero ambiental, el programa de trabajos y obras, la metodología de control y las regalías. En el caso de que los titulares mineros incumplan las obligaciones pactadas en el contrato de concesión y en las normas que lo rigen, podrían recibir multas o incluso perder el título otorgado, entre otras penalidades.

Volviendo al tema Jericó, según indicó la ANM, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido este 2025 dos solicitudes por parte Quebradona.

En la primera, de la que no se precisó fecha, la empresa requirió la suspensión de obligaciones sobre el título minero que ostenta en Jericó y Támesis. Mientras que en la segunda se pidió prorrogar la etapa de exploración del título, algo peculiar para la ANM.



Acá hay que detenerse un momento y hacer un recorderis. La minera Quebradona llevaría desde 2007 realizando su fase de exploración en la zona de Jericó y Támesis, pese a que –según los veedores ambientales del territorio– por ley tendría hasta 11 años para surtir dicho proceso, que habría vencido en 2018.



Pese a las extensiones de tiempo dadas por la Gobernación de Antioquia en 2016 y 2021, en 2024, –y pese a que la orden del presidente Petro era otra– la ANM le dio luz verde a la tercera prórroga de la fase de exploración a Quebradona, por lo cual esta se extendió hasta diciembre de 2025.



La prórroga fue muy importante para Quebradona, pues le permitiría a la minera afianzar sus estudios ambientales para pedirle otra vez a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla la licencia ambiental para iniciar la explotación de la polémica megamina en el Suroeste; luego de que en 2021, la misma Anla archivara la solicitud de Quebradona tras identificar falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa.



Cabe mencionar que esta extensión de tiempo causó la salida de la funcionaria Jimena Roa, vicepresidenta de Seguimiento y Control de la ANM para esa época, pues la firma de la resolución fue interpretada como un desafío a la orden presidencial de evitar la minería en el Suroeste.