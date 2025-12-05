¡Coordinación pura! Así fue como las colombianas Anny Sánchez y Nicole Castellanos lograron el oro en gimnasia

La delegación colombiana está cada vez más cerca de repetir el título de los Juegos Bolivarianos, pues luego de superar la barrera de las 100 medallas de oro ya se hace casi que inalcanzable para sus perseguidoras.

En medio de esa cosecha dorada, la gimnasia fue protagonista el jueves, logrando el primer lugar en cuatro de las cinco pruebas disputadas durante la jornada. Una de esas modalidades fue la de trampolín sincronizado femenina, allí la dupla formada por Nicole Castellanos y Anny Sánchez se quedó con el oro en una rutina brillaron con los colores de la bandera tricolor.

Con un gran nivel de conexión en el aire, las dos gimnastas unieron sus saltos y en una rutina con altas muestras de coordinación, Castellanos y Sánchez consiguieron un puntaje de 43.285 que les sirvió para quedarse con la medalla de oro sobre las delegaciones de Bolivia y Venezuela.