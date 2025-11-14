Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández se unen por los páramos del país en un documental

Un guía y un músico se meten en las profundidades de algunos páramos en Colombia para mostrar como “la vida florece con la música del agua y la fauna respira entre la niebla”. Con la guía del naturalista Mateo Hernández, y la inspiración del artista Andrés Cepeda, Caracol Televisión exploró los secretos de estos lugares únicos y todo esto se podrá ver en el documental Antes de la nieve que presentarán este lunes festivo 17 de noviembre, después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m.
Los televisdentes conocerán a los cuidadores de estos lugares que son casi mágicos y escuchar cómo los sonidos de estos lugares se transforman en canción, “los páramos son un intento del trópico por alcanzar la nieve”, dicen desde la producción.