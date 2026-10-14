Anthony Hopkins demuestra que nunca es tarde: su disco debut de música clásica llegó al número uno

A Sir Anthony Hopkins lo hemos visto constantemente, en su cuenta de Instagram, tocando el piano. Pero lo que pocas personas saben es que el actor, de 88 años, venía trabajando desde hacía varios años en sus propias composiciones.
En julio de este año lanzó su primer disco llamado Life is a Dream (La vida es un sueño), que fue grabado internacionalmente por la reconocida Philharmonia Orchestra bajo la batuta del director venezolano Gustavo Dudamel.
Detrás de la aclamada carrera cinematográfica y teatral de Sir Anthony, uno de los artistas más renombrados de nuestro tiempo, se halla una devoción por la música de toda la vida.