Estos son los antioqueños preseleccionados para las eliminatorias al Mundial de Baloncesto

El técnico Tomás Díaz entregó la lista larga de jugadores preseleccionados con miras a las ventanas de la FIBA Basketball World Cup 2027 Américas Qualifiers, en las que Colombia se debe medir, como visitante, ante Chile y Brasil. Los juegos están previstos para los días 27 de febrero en Valdivia (Chile) y el 2 de marzo en Belo Horizonte (Brasil), mientras que la tercera ventana se disputará en junio próximo, en fechas por definirse. En el listado que entregó el técnico colombiano sobresalen nombres como los de Braian Angola, quien en la actualidad juega la Euroliga con buenos resultados, al igual que el antioqueño Juan Diego Tello, quien viene siendo protagonista con el club Regatas Corrientes de Argentina en la liga de ese país.

De igual manera, del equipo Paisas fueron llamados Luis Almanza, que ha sido uno de los mejores del equipo antioqueño en la BCL que disputa actualmente el club, y junto a él fueron preseleccionados David Ojeda y Cristián Solís. Este último es uno de los jugadores que hacen parte de la renovación de la Selección, con buenas cifras y mucha proyección, así lo reconoció el técnico Raúl Pabón. “Cristian ya no es promesa, sino una realidad del baloncesto colombiano, que cuenta con buenas condiciones para correr la cancha, de coger rebotes, de gran talla y buena capacidad atlética”, reconoció el entrenador antioqueño. El resto de los preseleccionados son Álvaro Peña, Andrés Ibargüen, Soren de Luque, Hansel Atencia, Jaime Echenique, Michael Jackson, Romario Roque, Darwin Blanco, Yildon Mendoza, Jareth Teherán, Jerson Caicedo, Jim James, Juan Madrigal, Juan Saíz, Samuel Hincapié, Miguel Ramos, Keyner Asprilla, Rayner Torres y Tony Trocha.