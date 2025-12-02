Antioquia reporta más de 2.700 casos de VIH en 2025: ¿cuáles son las subregiones con más registros?

Hay preocupación en Antioquia por las cifras recientes reveladas sobre el VIH que según la Secretaría de Salud del departamento, en lo corrido del año, ya se registran 2.777 nuevos casos. Este virus infecta y destruye las células del sistema inmunitario, produciendo un deterioro progresivo de las defensas del organismo. Según el Ministerio de Salud de Colombia, sin tratamiento la infección por VIH puede durar de manera asintomática de 5 a 10 años.

En el caso de Antioquia, parte de estos diagnósticos se concentran en las subregiones del Valle de Aburrá, Urabá y Oriente, siendo Medellín, la ciudad con más registros y donde se encuentra el 55 % del total de los casos, con 1.542 pacientes. Del total de los casos, el 80% de pacientes son hombres.

En 2024 Antioquia cerró con 2.800 casos detectados. A raíz de esto, la Secretaría de Salud de Antioquia implementó diversas estrategias para la prevención y el manejo del virus como lo son el seguimiento a la Ruta Integral de Atención para VIH e ITS, la distribución de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis, asesoría técnica a IPS, entre otras acciones.

El VIH continúa siendo un reto de salud pública en el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, se reportan más de 185 mil personas infectadas. Durante 2024, se identificaron 20 mil nuevos casos, con un promedio de 55 casos por día, según el Instituto Nacional de Salud.

“El avance de la medicina ha permitido que el VIH sea una condición tratable, sin embargo, la desinformación, el estigma y factores como el estrés oxidativo, una mala alimentación o falta de tratamiento oportuno, comprometen al sistema inmune, permitiendo que la enfermedad evolucione”, indicó el doctor Hugo Palafox, experto en metabolismo celular y vicepresidente de Ciencia en Immunotec.

Los diagnósticos tardíos han aumentado gradualmente durante los últimos años, detectando el virus cuando ya provocó daños importantes al sistema inmunológico, dificultando el tratamiento y reduciendo el nivel de respuesta del organismo. Esto ha abierto nuevas líneas de investigación sobre estrategias complementarias para personas que viven con VIH.

Una de estas ha sido el glutatión, un antioxidante natural, fundamental para prevenir la oxidación celular y cuidar la función del sistema inmune.

“Con la evolución de nuevos tratamientos es posible generar una mejor calidad de vida para las personas que padecen VIH en Colombia. Si bien estos nuevos datos no sustituyen de ninguna manera el tratamiento antirretroviral, sí brindan un nuevo panorama que permita a las personas acceder a herramientas adicionales para cuidar el sistema inmune”, mencionó el experto.

