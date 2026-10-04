“Autopista Medellín-Bogotá, una trocha que recauda $120.000 millones y le invierten el 10%”: Antioquia busca salida urgente para reparar la vía

Un calvario. El monumento a la desidia del gobierno Petro. Así es catalogada por políticos y gremios antioqueños el estado actual de la Autopista Medellín-Bogotá, principalmente en el tramo El Santuario–Caño Alegre, de 135 kilómetros de extensión y que cubre cuatro municipios.
La situación de este corredor —uno de los más importante del país, ya que une las dos ciudades principales y por el que transitan, en dicho tramo, 4.500 vehículos diariamente— es crítica, no solo por la malla vial sino por la inestabilidad de taludes, la inseguridad y la accidentalidad.
Hasta agosto pasado esa carretera estuvo a cargo de Devimed que se la entregó a Invías, entidad del Gobierno Nacional, para que la operara. No obstante, diputados y congresistas aseguran que desde 2019 el tramo en mención fue devuelto por ese concesionario a la Nación. Pero, a pesar de los insistentes clamores —en comienzo de la Gobernación para que le entreguen su manejo y poderle invertir los recursos recaudados por peajes, y ahora de diputados y congresistas— aún no ha habido determinaciones ni menos una solución.