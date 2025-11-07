Antioquia lidera las Obras por Impuestos en Colombia con $1 billón en inversión social

Hablar de infraestructura en Colombia es hacer referencia también a las brechas de los municipios que esperan, por años, acueductos rurales, la pavimentación de las carreteras o la construcción y adecuación de escuelas. Con la Ley 1819 de 2016, Obras por Impuestos comenzó a cambiar el panorama al permitir que parte del impuesto de renta se destine a la financiación de proyectos de impacto social y productivo en zonas priorizadas del país. A través de esta figura, las empresas pueden invertir hasta 50% de su impuesto de renta en obras, previamente aprobadas por el Gobierno, con el fin de aliviar las brechas de infraestructura en las poblaciones Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto) y en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

El cupo aprobado ha aumentado de $250.000 millones en 2018 a $1,1 billones en 2025, en líneas como energía, infraestructura, educación, salud o seguridad alimentaria. De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2018 y 2024, un total de 210 empresas ejecutaron 410 proyectos por más de $2,9 billones en 264 municipios. El caso más relevante es el de Antioquia. Desde 2018 ya son 79 las iniciativas que se han estructurado bajo esta figura en el departamento (datos a julio), por un valor aproximado de $1 billón. Solo en 2025, principalmente en el segundo semestre, Antioquia comprende un paquete de 21 proyectos por $381.000 millones, en el que se incluye el proyecto del acueducto de Nueva Colonia, con una inversión de $112.743 millones, el más grande desde que se creó el mecanismo.

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil Madre Laura en Anorí, municipio PDET, por PIC Colombia. FOTO GRUPO BIOS

Además está la vía Dabeiba-Camparrusia, segundo tramo, que se entregó a inicios de este año, y el mejoramiento de la infraestructura de las vías en el alto de La Quiebra–Cruce Santo Domingo, entregado en abril. “La adopción de este método puede ser positivo para quienes lo acojan, pues cada contribuyente ejecuta directamente su impuesto y sabe en qué se invirtió”, explica José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Seccional Antioquia. Estos proyectos, en el caso de Antioquia, tienen aliados como: Grupo Argos, EPM, Grupo BIOS, Mineros Aluvial, Celsia, Microplast, y Sura, entre otras 30 empresas.

Así funciona

Existen dos modalidades: la fiducia y el convenio. En la primera, los contribuyentes acceden al banco de proyectos previamente viabilizados y eligen aquel en el que desean participar; en la segunda, formulan su propio proyecto, verifican que cumpla con las condiciones establecidas por el Estado y lo presentan a la Agencia de Renovación del Territorio. En departamentos como Antioquia, Cauca, Meta y Santander se han pavimentado vías terciarias, se han ampliado redes eléctricas y se han construido y dotado colegios rurales. Cada proyecto es una oportunidad para conectar territorios que han sido históricamente aislados, generar empleo y dinamizar economías locales.