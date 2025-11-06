En Antioquia mejorarán 23.000 casas de mujeres en pobreza extrema

Antioquia emprenderá un nuevo proyecto con el que busca beneficiar a mujeres con jefatura de hogar que viven en pobreza extrema en 116 municipios.

Para lograrlo, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, firmó este miércoles 5 de noviembre un convenio con las administraciones de esos 116 municipios para ejecutar el programa ‘VIVA mi casa mejorada para ellas’, una iniciativa ambiciosa de política de vivienda social, que beneficiará a 23.266 mujeres rurales en condición de pobreza extrema y moderada.

“Este anuncio nos llena de mucha ilusión. VIVA ha hecho un trabajo extraordinario en la búsqueda de reducir el déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo. Este es un paso fundamental. Este es un convenio que se firma hoy con los 116 municipios y con enfoque en las mujeres. También va compaginado con un asunto que tendemos entre ceja y ceja y es la lucha contra la inseguridad alimentaria. Al tener buenas condiciones de agua garantizamos salubridad e higiene”, expresó el Gobernador Andrés Julián.

Lea: No solo es Cuantum: otro proyecto en el Alto de las Palmas es cuestionado por aparecer como “de vivienda”

Con una inversión total de $561.000 millones, este programa busca transformar la vida de miles de mujeres jefas de hogar mediante el mejoramiento de sus viviendas, priorizando componentes esenciales como agua potable y saneamiento básico, con el fin de reducir la brecha habitacional y garantizar condiciones dignas de vida en el campo antioqueño.

Según cifras de la Gobernación, se estima que con el programa se generarán 9.306 empleos directos y 39.566 indirectos, lo que debería ayudar a impulsar la economía rural y fomentando el desarrollo local a través de la mano de obra comunitaria y la contratación de proveedores locales.

También le puede interesar: Especial Medellín 350 años | La transformación urbana a la medida de la gente

“La intervención se hará en agua, construiremos tanques de almacenamiento, con la implementación de un sistema de potabilización, y en saneamiento básico con la construcción de pozos sépticos, sus respectivas redes sanitarias y baños para dignificar su vida”, detalló el gerente de VIVA, Rodrigo Hernández Alzate.

Con este programa, Antioquia podría reducir en más de un 11,8 % el déficit cualitativo de vivienda que padece, y que se traduce principalmente en los componentes de agua y saneamiento básico, con un impacto directo en la salud pública, la conservación ambiental y el bienestar social de las familias rurales.

“Nos dijeron que la Gobernación tenía este programa y que después de un estudio para las zonas rurales, las madres cabezas de familia iban a tener este beneficio, estamos todas impactadas. Me siento muy bendecida, todavía no me la creo”, relató Claudia Ramírez, beneficiaria de la zona rural de La Estrella.

Conozca: El hambre sigue imparable en Antioquia: 345.000 personas la padecen gravemente. ¿Qué pasó con la inversión anunciada por el gobernador?

El programa beneficiará a mujeres rurales de las nueve subregiones del departamento, distribuidas de la siguiente manera: Urabá lidera con 10.080 viviendas mejoradas, seguido por el Bajo Cauca con 2.447; Occidente con 2.902 viviendas, Oriente con 558 viviendas, Nordeste con 1.214; el Suroeste con 1.228 viviendas; Norte con 1.053, el Magdalena Medio con 925 y el Valle de Aburrá con 859 viviendas mejoradas.

“Es una necesidad sentida, pensar en la ruralidad y en esas mujeres cabezas de hogar que luchan día a día por su familia y mejorar su entorno. En Chigorodó tenemos un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda demasiado alto. Estas mejoras van a impactar en que se disminuya esa brecha y en que mejore la calidad de vida de las mujeres”, destacó la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz García.

Que Urabá lidere la cifra de viviendas elegidas para ser beneficiadas con el proyecto se explica en cifras como las entregadas recientemente por Urabá Cómo Vamos. Por ejemplo, El 21% de las personas en Urabá necesitan adecuaciones de vivienda; en municipios como Murindó y Vigía del Fuerte, más del 70% de las viviendas no recibe servicios públicos en general; y el 42% de las personas consideran que su vivienda es vulnerable ante amenazas ambientales.