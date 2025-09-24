En Video: los mineros atrapados en Segovia (Antioquia) empiezan a salir a tierra firme

Tras pasar casi 48 horas atrapados bajo tierra, el grupo de 23 mineros de la empresa Ares Mining, dedicada a la extracción de oro en el municipio de Segovia, Antioquia, ha empezado a salir a tierra firme.
A esta hora ya son siete los hombres que han salido sanos y salvos de la mina y se espera que en las próximas horas el grupo completo esté reunido en tierra firme con sus familiares.
La noticia la dio la Agencia Nacional de Minería, quien dio a conocer las primeras imágenes del rescate de los mineros de la mina La Reliquia.
La emergencia se originó el pasado lunes cerca del mediodía por el colapso de un túnel interno, a 15 metros de la zona donde se encuentran los mineros, quienes permanecieron a aproximadamente 80 metros del acceso principal.