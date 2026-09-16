$70.000 millones para combatir la coca: Antioquia propone al Gobierno aspersión con drones en cinco municipios

La Gobernación de Antioquia puso sobre la mesa una propuesta de $70.000 millones para iniciar un piloto de erradicación de cultivos de coca mediante drones, una iniciativa que fue presentada ante el Gobierno Nacional como alternativa para intervenir cinco de los municipios del departamento que concentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos. La propuesta fue planteada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló que la administración departamental está dispuesta a aportar recursos tanto para las labores de erradicación como para programas que permitan a los campesinos sustituir la coca por actividades productivas legales.

Los municipios priorizados son Valdivia, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango. De acuerdo con cifras citadas por la Gobernación y reportes recientes sobre la situación del departamento, estos cinco territorios concentran alrededor del 77 % de los cultivos de coca registrados en Antioquia. Lea más: El gobierno Petro dejó a Antioquia con más de 20.000 hectáreas de coca La iniciativa aparece en medio de un escenario que las autoridades departamentales consideran crítico. Según el más reciente dato de Naciones Unidas citado por medios locales, Antioquia registró 17.162 hectáreas de coca en 2024; la Gobernación, por su parte, estima que actualmente la cifra estaría entre 21.000 y 23.000 hectáreas.

¿Qué propone exactamente la Gobernación?

La idea presentada por Rendón consiste en utilizar drones para aplicar glifosato directamente sobre los cultivos de coca, mediante una modalidad de aspersión terrestre focalizada. El gobernador explicó que la intención es comenzar en los cinco municipios donde se concentra buena parte del problema y que, para ello, Antioquia estaría dispuesta a financiar la operación. El gobernador agregó que, desde su perspectiva, la aspersión con aeronaves tripuladas sería la alternativa ideal, pero consideró que el uso de drones permite plantear una intervención mientras se define el alcance de otras modalidades. Y es que la selección de los territorios no es casual. Los registros recientes muestran que Valdivia y Tarazá encabezan la concentración de coca en Antioquia, seguidos por Anorí, Cáceres e Ituango. Según el reporte con cifras de 2024, los cinco municipios tenían: - Valdivia: 4.311 hectáreas - Tarazá: 3.659 hectáreas - Anorí: 1.957 hectáreas - Cáceres: 1.908 hectáreas - Ituango: 1.509 hectáreas El caso de Valdivia puede llegar a ser el más impactante, pues pasó de 189 hectáreas en 2015 a 4.311 en 2024. Tarazá, por su parte, pasó de 884 a 3.659 hectáreas en el mismo periodo.

El Gobierno ya autorizó los drones, pero bajo controles

La propuesta de Antioquia se apoya en una modalidad que ya fue autorizada por el Gobierno Nacional. En diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia informó que Colombia autorizó la erradicación focalizada mediante aspersión terrestre doselar con drones, bajo controles técnicos y ambientales. Esa modalidad no es equivalente a la aspersión aérea tradicional con aeronaves tripuladas. Según el Gobierno, los drones operan a baja altura y permiten aplicar el herbicida directamente sobre el dosel del cultivo, con el propósito de reducir la deriva. Entérese: Operación Cazador y aspersión con drones son algunas de las propuestas de seguridad de Andrés Julián Rendón para el Gobierno nacional El Ministerio señaló que el procedimiento debe cumplir criterios técnicos y contar con supervisión ambiental. La Anla, a su vez, explicó que la modalidad Eatband—la aplicación mediante drones— ya estaba contemplada dentro de la autorización de aspersión terrestre con glifosato y que su utilización requiere el cumplimiento de condiciones técnicas, incluido un aval del comité interinstitucional correspondiente. Por eso, la propuesta de la Gobernación no consiste simplemente en comenzar a fumigar por decisión departamental. Para ponerla en marcha deben intervenir las autoridades nacionales responsables y cumplirse las condiciones establecidas en el marco ambiental y operativo.

Una propuesta que llega en medio del debate nacional sobre la coca

El planteamiento de Antioquia ocurre en un momento en que el crecimiento de los cultivos ilícitos se ha convertido nuevamente en uno de los principales asuntos de seguridad y política antidrogas del país. El reporte de Naciones Unidas para 2023 registró 18.785 hectáreas de coca en Antioquia, un máximo histórico departamental. Rendón sostiene que reducir los cultivos también implica afectar las finanzas de las organizaciones criminales que controlan buena parte de las economías ilegales asociadas al narcotráfico. “Hay que combatir el narcotráfico y quitarles el oxígeno financiero a los criminales”, expresó el gobernador de Antioquia. Bloque de preguntas y respuestas: