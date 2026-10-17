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Antioquia le está ganando la lucha al hambre: 900.000 ya salieron de ella

Encuesta mostró que el Departamento logró darle la vuelta a la crisis de hambre que se agudizó en 2023. Así son las cifras.

  • Para esta edición se realizaron 70.779 encuestas, frente a las 38.959 aplicadas en 2023. El 77% correspondió a hogares de zonas urbanas y el 23% a hogares rurales. FOTO Cortesía Gobernación de Antioquia.
    Para esta edición se realizaron 70.779 encuestas, frente a las 38.959 aplicadas en 2023. El 77% correspondió a hogares de zonas urbanas y el 23% a hogares rurales. FOTO Cortesía Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 25 minutos
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El hambre y la pobreza están retrocediendo en Antioquia. En los últimos tres años, en el Departamento aproximadamente 900.000 personas lograron salir de la inseguridad alimentaria grave y el Índice Multidimensional de Calidad de Vida —un importante indicador que habla de asuntos como el acceso a servicios públicos, el acceso a educación, empleo, entre otros— llegó a su mejor resultado en 15 años.

El último vistazo a estos indicadores quedó plasmado en la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2026, un ejercicio estadístico realizado por la Universidad de Antioquia cada dos años, en el que se le mide el pulso a los avances y retrocesos sociales en cada una de las subregiones del departamento.

En los resultados de este 2026, revelados esta semana, no solo se conocieron nuevos avances en la lucha contra el hambre, sino que hay otras variables importantes como la percepción de seguridad, la conectividad a internet, la deserción escolar, la repartición de las labores de cuidado, entre muchos...

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