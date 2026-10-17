Antioquia le está ganando la lucha al hambre: 900.000 ya salieron de ella

El hambre y la pobreza están retrocediendo en Antioquia. En los últimos tres años, en el Departamento aproximadamente 900.000 personas lograron salir de la inseguridad alimentaria grave y el Índice Multidimensional de Calidad de Vida —un importante indicador que habla de asuntos como el acceso a servicios públicos, el acceso a educación, empleo, entre otros— llegó a su mejor resultado en 15 años. El último vistazo a estos indicadores quedó plasmado en la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2026, un ejercicio estadístico realizado por la Universidad de Antioquia cada dos años, en el que se le mide el pulso a los avances y retrocesos sociales en cada una de las subregiones del departamento. En los resultados de este 2026, revelados esta semana,...