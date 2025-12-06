La historia de cómo los médicos especialistas llegan a los rincones más alejados de Antioquia gracias al internet satelital

Karina tiene 24 años y vive en Mandé, un corregimiento de Urrao, en el Suroeste antioqueño, desde donde llegar a la cabecera municipal exige dos días de camino por trochas que se desbaratan con la lluvia. Es más rápido cruzar el Atlántico entre Medellín y España que hacer, a caballo, el trayecto entre el pueblo y la casa de esta joven que este año enfrentaba su quinto embarazo. Con tres hijos nacidos en su vivienda y una pérdida previa, su condición era la de una gestante de alto riesgo, pero en Mandé —como en tantos rincones del departamento— los partos suelen resolverse en casa, asistidos por parteras tradicionales que suplen, como pueden, la ausencia del Estado. Esta vez ocurrió algo distinto. Un equipo básico de salud llegó hasta su rancho con un recurso que hasta hace unos meses era impensable en esa geografía: la tecnología y la conectividad del programa Contigo Antioquia. El médico general Jesús Zambrano llegó con una antena satelital portátil de Starlink y un ecógrafo compacto, dos herramientas capaces de convertir una habitación en un consultorio especializado.

Desde allí, en tiempo real, la ginecoobstetra María de los Ángeles Villegas —ubicada a cientos de kilómetros, en el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada (LIME) de la Universidad de Antioquia— pudo observar la ecografía como si estuviera al lado de la paciente. Guiaba la mano del médico: “Muévalo hacia arriba, hacia abajo... tómeme aquí en este ángulo”. Y al ver la imagen, fue categórica: ese parto no podía atenderse en casa; requería atención institucional inmediata. La alerta cambió el destino. Gracias a esa intervención oportuna, en lo profundo de las montañas del Suroeste, Karina fue remitida a tiempo. No tuvo complicaciones y su bebé nació esta semana en el hospital de Santa Fe de Antioquia. De no haber llegado el programa, la joven probablemente habría recurrido a la partera y se habría arriesgado a enfrentar un parto de riesgo sin herramientas ni apoyo médico.

Su esposo, Jeconías Mosquera, líder comunitario, dijo que por primera vez se sintieron acompañados. “Por acá se nos crece el río y no podemos sacar a un paciente a tiempo. Esta zona es endémica, llena de serpientes y enfermedades. Solo tenemos un puesto de salud y no tiene ni un suero antiofídico. Con este programa nos sentimos más seguros; cualquier dolor, buscamos al equipo”, dijo, al pedir que la estrategia no se suspenda. La historia de Karina es apenas una muestra del propósito de Contigo Antioquia: llevar atención especializada a poblaciones que, por la topografía y la dispersión rural, habían quedado históricamente al margen del sistema. Este año, la estrategia de la Secretaría de Salud ha logrado más de 190 teleconsultas con especialistas en urgentología, psiquiatría, medicina interna, pediatría, obstetricia y toxicología. “Este programa ha sido muy gratificante. Poder contribuir con la salud de las personas que están en municipios más alejados, sobre todo porque en otras condiciones sería muy difícil que tuvieran acceso a un especialista, es algo que nos llena de orgullo”, afirmó la ginecóloga Villegas cuando atendió a Karina.

Contigo Antioquia se articula con actores como hospitales, centros médicos, equipos básicos de salud, las EPS y, en caso de emergencia, con el CRUE departamental y la fuerza aérea, entre otros. FOTO cortesía

Especialistas en zonas apartadas

La génesis del programa Contigo Antioquia se sitúa en la campaña electoral del entonces candidato Andrés Julián Rendón, durante la cual su equipo detectó la falta de capacidad resolutiva en decenas de unidades hospitalarias del departamento. Muchos hospitales de primer nivel no contaban con los equipos diagnósticos básicos, funcionando a menudo solo como puestos de enfermería, contó el mandatario. La gente, especialmente la de la ruralidad, se veía forzada a remitirse a otros lugares, lo que a menudo colapsaba la red pública en Medellín y el Valle de Aburrá.

Con el programa Contigo Antioquia se han realizado atenciones directas desde la ruralidad dispersa con médicos especialistas en Toxicología, Pediatría, Ginecobstetricia, Urgentología, Psiquiatría y Medicina Interna. FOTOS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY Y CORTESÍA

“Este es un programa que permite que los especialistas sean el soporte del médico personal que está en el terreno, en la ruralidad dispersa del departamento, llevando capacidad resolutiva no solo con conectividad e internet, sino también con equipos de última tecnología para hacer diagnósticos a los antioqueños que viven en zonas alejadas y así lo requieren”, destacó el gobernador Rendón. La solución, que se centró en la implementación de la telesalud para cerrar las brechas geográficas, se articuló junto con la secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, quien aplicó su conocimiento de investigación como magíster en telesalud y en salud digital, este último con la Universidad Abierta de Cataluña.

La estrategia se basó en el uso de equipos básicos de diagnóstico que debían estar disponibles —tales como un ecógrafo, un tomógrafo, un resonador magnético y un rayos X, capaces de diagnosticar el 90% de las dolencias comunes—, junto con la tecnología de laboratorio. La implementación inicial se centró en habilitar 65 centros de atención, con 44 de ellos ubicados en Urabá, una región extensa con una ruralidad muy dispersa. La idea es alcanzar la conexión de 200 centros poblados antes de finalizar el gobierno en diciembre de 2027. Contigo Antioquia es un proyecto que articula de manera única en el país a las EPS, la tecnología, los equipos básicos de salud y los datos de las historias clínicas. No se trata de un modelo copiado, sino de una solución adaptada a la particularidad del territorio antioqueño, donde se necesita llevar conectividad a zonas de difícil acceso y que quedan a muchos días de camino, como ocurrió con la atención de Karina en Urrao. “Para mí es muy importante porque ya no tengo que salir al pueblo, sino que desde el puesto de salud nos hacen las ecografías. Me siento muy feliz por ser afortunada de estrenar estos equipos que apoyan a la comunidad de Mandé”, dijo Daniela Mosquera Díaz, habitante de este corregimiento.

El programa Contigo Antioquia avanza en la capacitación del personal médico de los municipios más apartados del departamento para acceder a los servicios especializados de telesalud. FOTO cortesía

La tecnología al rescate

La base de operaciones para la atención especializada es el LIME de la Universidad de Antioquia, que garantiza la disponibilidad de médicos especialistas. Inicialmente, el programa ofrece teleasistencia en cuatro especialidades clave, que incluyen urgentología (disponible 24 horas), toxicología, medicina interna, ginecoobstetricia y pediatría. La inversión inicial de $25.000 millones se destinó a la conectividad (a través de antenas Starlink), al centro de operaciones y a los primeros equipos diagnósticos. La conectividad satelital es la parte crucial para llevar la atención a la ruralidad más lejana; estas antenas satelitales permiten conectar a más de 200 dispositivos simultáneamente, cubren hasta 297 metros cuadrados y soportan climas extremos. Los dispositivos entregados a los equipos básicos de salud incluyen ecógrafos portátiles, que se cargan en maletines pequeños; un laboratorio móvil para hacer pruebas y diagnósticos rápidos de problemas renales, cardíacos o sanguíneos; tablets médicas con capacidad de interoperar con los sistemas de información y transmitir imágenes; y la conectividad Starlink, esencial para la transmisión de datos en tiempo real. La interconexión de estos equipos con la historia clínica es crucial. El médico general puede realizar una prueba rápida o una ecografía, y el resultado o la imagen se envía de manera sincrónica al especialista, quien puede revisar el caso al instante y determinar la conducta a seguir. El doctor Zambrano, médico general que atiende a comunidades rurales en Urrao, enfatizó que esta nueva capacidad marca una diferencia “de la tierra al cielo”, pues antes trabajaban solo con la intuición, pero ahora tienen las herramientas de laboratorio disponibles durante la consulta. Esto permite al médico general adquirir más capacidades con el acompañamiento del especialista. El acceso ya no está limitado al puesto de salud; la tecnología es móvil y se lleva hasta las viviendas de los pacientes más apartados.

“Tener la posibilidad de estar conectados, poder contarle al hospital lo que está sucediendo y hablar con los especialistas, hace más eficiente el trabajo. Este proyecto de Contigo Antioquia se basa en el servicio humanizado que se les brinda a los pacientes, es que a través de la tecnología se pueda llegar a cada persona desde los territorios y poder brindarle una atención integra y de calidad”, sostuvo Jesús Zambrano Orozco, médico del Equipo Básico de Salud del municipio de Urrao. La secretaria Ramírez Orrego dijo, por su parte, que las experiencias positivas en los municipios demuestran que el trabajo del equipo humano, apoyado en el uso de la tecnología, permite avanzar mucho más rápido en el propósito de tener diagnósticos y tratamientos oportunos.

Redujo un tercio de remisiones

Contigo Antioquia ha demostrado su capacidad para mejorar el acceso y la calidad de la atención. Al cierre de 2027, la meta del programa es lograr la conexión de 133 puestos y centros de salud con el kit completo de telesalud, priorizando los municipios de categoría 4, 5 y 6, es decir, los que tienen menos capacidad fiscal y más necesidades, que son más del 90% del departamento. Otra meta es conectar 260 zonas (municipios, corregimientos y centros poblados) para 2026, buscando llegar a los 106 municipios de categoría quinta y sexta donde rara vez hay especialistas. La inversión total estimada para el programa Contigo Antioquia asciende a $65.000 millones en los cuatro años de gobierno. Además de los $25.000 millones destinados para la creación y dotación inicial de la estrategia, la Gobernación planea invertir otros $34.000 millones el próximo año para cubrir los 133 puntos de conexión y dotar a todos los hospitales con la tecnología necesaria, incluyendo ecógrafos. Desde agosto, cuando comenzó la iniciativa en firme, se han atendido aproximadamente 190 pacientes, con 89 atenciones solo en octubre. De los pacientes que han requerido el apoyo de la mesa especializada, se ha logrado evitar la remisión en aproximadamente el 30% de los casos. Este es un indicador muy positivo, pues se ha visto que cerca del 40% de los pacientes que Medellín recibe de los territorios hubieran podido ser manejados localmente si existiera la capacidad humana y técnica disponible en los municipios de origen.

Un caso claro de la agilización de la atención es el de doña Teresita, una paciente hipertensa de 73 años que vive en el corregimiento de Currulao, Turbo. Ella asistió a una teleconsulta con una internista del LIME. Doña Teresita relató que, sin el programa, una cita de control con el especialista podría demorarse de seis meses a un año, obligándola a incurrir en gastos y desplazamientos constantes para un paciente que requiere control cada 3 o 6 meses. —Hola doctora Vanessa (de la Hoz, la médica general) y doña Teresita, soy Angie Pinto, la internista del Hospital Digital, ¿cómo están? —Bien, doctora. Le cuento: doña Teresita es una paciente hipertensa desde hace 20 años aproximadamente, con dislipidemia. Acude hoy a la cita de riesgo cardiovascular para control con medicina interna —Cuéntame, ¿a la señora Teresita cómo le ha ido con los medicamentos? ¿Cómo se ha sentido? —Adherente al tratamiento y a la dieta. —¿La paciente fuma, cocina o cocinó con leña? —Sin antecedentes de tabaquismo, doctora. —En un tiempo cuando no existía el gas, cocinábamos con leña desde mi infancia hasta hace unos 15 años, cuenta Teresita. Durante la teleconsulta, la internista pudo revisar su adherencia al tratamiento, su estilo de vida y sus exámenes recientes. Aunque la paciente estaba controlada, la especialista pudo intensificar el tratamiento para alcanzar metas de colesterol más estrictas y solicitó la realización inmediata de exámenes de microalbuminuria y creatinina, aprovechando que los equipos estaban disponibles en el puesto de salud, para una detección temprana de enfermedad renal. —La idea es que nos veamos el próximo año, a menos de que algo extraordinario ocurra, algo como presencia de síntomas, dolor de pecho, dolor en las piernas, dificultad para respirar o, en su defecto, cuando a criterio de la doctora no llegue a las metas de los exámenes, concluye la internista. —Esperemos que nada de eso suceda, doctora—, responde Teresita con una sonrisa. Gracias a la telemedicina, esta atención se dio de forma oportuna, evitando la larga espera y el desplazamiento a los hospitales de Medellín.

Algunos de los equipos que en los municipios y rincones más apartados usa el personal médico rural. FOTO: Cortesía.

Cardiología, nueva especialidad

Según la secretaria Ramírez Orrego, Contigo Antioquia se estructura en varios hitos de implementación. El primero fue el fortalecimiento de las capacidades médicas y la mesa de ayuda con especialistas; el segundo es la conectividad rural, ya avanzada en poblados de Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, Norte y Occidente; y el tercer hito, planeado para 2026, será la ruta cardio cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio son la principal causa de muerte no solo en Antioquia, sino en el mundo y requieren una atención sensible al tiempo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 20 millones de personas mueren al año como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, lo que representa el 32% de todas las muertes a escala mundial. De estas, el 85% se debieron a infartos de miocardio y a accidentes cerebrovasculares. Por eso la Gobernación planea capacitar a los médicos generales en procedimientos como la trombólisis (tratamiento médico que usa fármacos para disolver coágulos sanguíneos (trombos) y restaurar el flujo sanguíneo) y dotarlos de tecnología necesaria, siempre bajo el acompañamiento de un cardiólogo por telemedicina. Para este hito y la expansión, se necesitará adicionar más especialistas, como cardiólogos. “Estas enfermedades son muy tiempo - sensibles, eso significa que si el médico diagnostica y actúa a tiempo salva la vida del paciente. Aspiramos capacitar a los médicos y darles todo para que hagan la trombólisis; esto sí se ha probado en el mundo que se puede hacer”, precisó la secretaria Ramírez Orrego.

Drones para llevar medicinas

Un objetivo a largo plazo es la implementación del uso de drones para el envío rápido de medicamentos vitales a las zonas más dispersas donde un paciente diagnosticado por telemedicina requiera acción urgente. Este sueño se está evaluando, tomando como referencia experiencias internacionales como la de Sudáfrica, contó la secretaria de Salud. En efecto, según el portal especializado Think Global Health, en el África subsahariana los drones se están convirtiendo en un salvavidas para millones de personas que viven en zonas remotas y sin acceso a vías de transporte. Estos vehículos aéreos no tripulados transportan medicamentos, vacunas, sangre y suministros médicos urgentes hasta clínicas rurales en minutos —un trayecto que por tierra podría tardar horas o incluso días—. Por ejemplo, en Malawi una clínica recibió en solo 20 minutos un tubo de succión vital para atender un recién nacido con dificultad respiratoria, salvándole la vida. Los estudios preliminares revelan resultados muy prometedores, según añade el informe del portal especializado: en Ruanda, la entrega por dron habría reducido en 51% las muertes por hemorragias postparto; en Ghana, los centros de salud redujeron los días sin insumos esenciales. “La estrategia con los drones todavía la estamos evaluando para determinar cómo sería, quiénes tienen la experticia y cuánto nos cuesta. Es un proyecto que está en construcción”, indicó Ramírez Orrego. Para asegurar la permanencia del programa, se busca llevar a Contigo Antioquia a la categoría de Política Pública en el departamento. Además, la Gobernación está estableciendo, vía decreto, manuales de relacionamiento con las EPS, quienes deberán pagar las citas con los especialistas y no dejar a los pacientes en el limbo. Para controlar el cumplimiento en la asignación de citas, se les entregará un módulo de agendamiento a los hospitales para observar que las demoras no se prolonguen.

Visión de la red a 70 años