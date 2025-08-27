Antioquia unida por los héroes de Colombia: emotiva campaña invita a honrar a los 13 policías caídos

La Gobernación de Antioquia lanzó una emotiva campaña para honrar la memoria de los 13 policías asesinados en un atentado en Amalfi y para agradecer, de manera visible, el sacrificio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que cada día protegen al departamento.
El video, difundido en la cuenta de Tiktok del gobernador, Andrés Julián Rendón, muestra a ciudadanos entregando mensajes de apoyo a policías y soldados en distintos lugares. Una cámara oculta registró las reacciones: rostros serios que se iluminan con sonrisas al leer palabras como “Gracias por tanto valor y sacrificio. En Antioquia los queremos y les agradecemos mucho” o “Ustedes son los verdaderos héroes de Colombia”. Algunos uniformados, conmovidos, guardaron los mensajes como un recuerdo íntimo.