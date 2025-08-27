x

Antioquia unida por los héroes de Colombia: emotiva campaña invita a honrar a los 13 policías caídos

Con mensajes de gratitud y un llamado a la unidad, la Gobernación de Antioquia invitó a la ciudadanía a honrar la memoria de los 13 policías asesinados en Amalfi.

  • Varios uniformados, al ver el mensaje, se alegraron y algunos incluso lo guardaron. Imagen: Captura de video.
    Varios uniformados, al ver el mensaje, se alegraron y algunos incluso lo guardaron. Imagen: Captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Gobernación de Antioquia lanzó una emotiva campaña para honrar la memoria de los 13 policías asesinados en un atentado en Amalfi y para agradecer, de manera visible, el sacrificio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que cada día protegen al departamento.

El video, difundido en la cuenta de Tiktok del gobernador, Andrés Julián Rendón, muestra a ciudadanos entregando mensajes de apoyo a policías y soldados en distintos lugares. Una cámara oculta registró las reacciones: rostros serios que se iluminan con sonrisas al leer palabras como Gracias por tanto valor y sacrificio. En Antioquia los queremos y les agradecemos mucho” o Ustedes son los verdaderos héroes de Colombia. Algunos uniformados, conmovidos, guardaron los mensajes como un recuerdo íntimo.

En contexto: Gobernación declara día de duelo en Antioquia por muerte de 13 policías en Amalfi

El gobernador invitó a los antioqueños a sumarse al homenaje este jueves 28 de agosto, declarado día de duelo en el departamento. Las banderas ondearán a media asta, se dispondrá listón negro en los espacios oficiales y a las 11:15 de la mañana se guardará un minuto de silencio en memoria de los policías caídos.

“Que Dios dé sosiego a las familias de estos héroes y a nosotros firmeza para seguir en este camino por la defensa de la libertad de los colombianos”, expresó el mandatario.

@andresjulianrc

Antioqueños, honremos la memoria de nuestros 13 Policías asesinados en Amalfi. Con la familia de los uniformados, el Alcalde Federico y Ustedes, nos reuniremos este jueves 28 de agosto, a las 11 de la mañana, en la Gobernación de Antioquia para guardar un minuto de silencio y rendirles un homenaje por su valor y sacrificio.

♬ sonido original - Andrés Julián Rendón

El homenaje tendrá lugar en el primer piso de la Gobernación de Antioquia a partir de las 11:00 a. m., y la invitación se extiende a colegios, universidades, empresas y gremios para que toda la sociedad se una en un mismo gesto de respeto y gratitud.

Más allá de los decretos y ceremonias oficiales, la campaña de la Gobernación busca algo esencial: recordarles a los hombres y mujeres que visten el uniforme que Antioquia los respalda, los agradece y honra a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

Entérese: “Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando tras derribar helicóptero de la Policía en Amalfi

