Antioquia vivirá los primeros Juegos Afro en Urabá del 12 al 15 de septiembre

El Urabá antioqueño se alista para vivir cuatro días de deporte y cultura, con la realización de los Primeros Juegos Afro de Antioquia entre el 12 y el 15 de septiembre. El evento, organizado por la Gobernación a través de la Gerencia Afro y de Indeportes, tendrá como sedes a Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.
Las justas reunirán a delegaciones de los once municipios de la subregión y buscan no solo fortalecer el deporte, sino también visibilizar la identidad cultural afro y exaltar la resiliencia de un territorio que ha sido cuna de figuras como Caterine Ibargüen y Yuberjén Martínez
Conozca: Así son los semilleros del Urabá que han entrenado a los mejores atletas