Ministro Sanguino sobre llamado a juicio: “Seguiré acudiendo sin ninguna dilación o maniobra de distracción”

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino informó que la Corte declaró la nulidad parcial de la audiencia de imputación de cargos realizada el 26 de mayo por tráfico de influencias.

En consecuencia, se ordenó la preclusión y el archivo definitivo de la actuación relacionado con los hechos de 2008 por el caso del carrusel de la contratación.

De acuerdo con la declaración de Sanguino, la Sala también instruyó a la Secretaría para que, bajo el principio de anonimización y en defensa del buen nombre, gestione la exclusión de su nombre de las bases de datos públicas que registren ese proceso.

“Estas determinaciones del más alto tribunal de la justicia colombiana son una muestra de que con plenas garantías constitucionales y legales del debido proceso los ciudadanos podemos defender nuestros derechos”, afirmó Sanguino.

Sin embargo, el alto tribunal mantiene en curso la investigación por presunto tráfico de influencias en hechos de 2009, cuando Sanguino era concejal de Bogotá.

Contexto: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá