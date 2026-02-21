“La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional”: MinTrabajo

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto transitorio del salario mínimo 2026 y mantuvo la cifra en $2 millones. Foto: Presidencia

Si el decreto transitorio mantuvo el aumento del salario mínimo y los empresarios incluso pidieron dejarlo vigente, ¿por qué el Gobierno convocó a la gente a las calles?

“Porque lo que estamos tramitando por ahora es una medida cautelar del magistrado Juan Camilo Morales, del Consejo de Estado. Esa medida nos advierte que debemos expedir un decreto provisional o transitorio mientras el Consejo de Estado examina y se pronuncia de fondo sobre las demandas interpuestas que solicitan la nulidad del decreto de salario vital. Vea aquí: “No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que baje el salario mínimo”: presidenta de Acopi Entonces, el asunto sigue vivo. Y como sigue vivo, el pueblo trabajador también sigue activo, al igual que la ciudadanía que defiende el salario vital.

¿Qué sigue ahora después del recurso de súplica que presentaron?

“Esperemos a ver cómo lo resuelve el Consejo de Estado, la sala respectiva y el propio magistrado. El recurso de súplica se interpuso ante el mismo magistrado para que examine la decisión que tomó respecto al auto y a la medida cautelar que este contiene. Una parte de esa medida cautelar es conceder ocho días, no hábiles, sino calendario, lo cual también es muy sui generis. Nunca antes en la historia del país se había producido una medida cautelar para suspender un decreto. Tampoco se había pedido un decreto provisional sobre salario mínimo; eso no existe en la legislación colombiana. Además, nunca antes habían actuado tan rápido: en mes y medio. La única vez que el Consejo de Estado revocó un decreto de salario mínimo fue en 2017, dos años después de las demandas interpuestas por los trabajadores. En esa ocasión no se decretó ninguna medida cautelar. Pero esta vez corrieron y corrieron bastante”.

¿Cómo se definió el incremento del 23,7% del salario mínimo? Si el Gobierno sostiene que este aumento no tiene un impacto significativo sobre la inflación, ¿por qué no aumentarlo 50% o 100%?

“Ese tema ha estado suficientemente explicado desde que expedimos el decreto en diciembre. En la parte motiva del decreto se detalló el cálculo. Le interesa: Salario mínimo 2026: el error en las cuentas que enreda el debate sobre productividad Nosotros hicimos una estimación que se aproximara lo más posible al salario vital o mínimo vital calculado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el estudio de salarios vitales para Colombia”.

Pero si la inflación no se afecta, ¿por qué no subir incluso más esa cifra?

“Porque hicimos un cálculo técnico que buscó aproximarse al salario vital definido por la OIT, manteniendo criterios de sostenibilidad económica”.

¿Qué apoyos específicos incluirá el nuevo decreto para las pequeñas empresas, que son las más afectadas?

“Desde 2022, en virtud del Plan Nacional de Desarrollo, venimos implementando medidas para las pequeñas empresas. El Ministerio del Trabajo tiene el programa “Empleo para la Vida”, mediante el cual hemos entregado 1.500.000 incentivos, equivalentes al 35% del salario mínimo, para empresas que contraten personas con barreras de acceso al mercado laboral: personas con discapacidad, jóvenes en búsqueda de su primer empleo, madres víctimas de violencia, madres cabeza de hogar, afrodescendientes y personas LGBTIQ+. Ahora vamos a aplicar estos incentivos con énfasis en las mipymes. Pero, además, tenemos ya unas medidas que no pudimos expedir porque la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica y es una tasa diferencial de renta para pequeñas empresas. Siga leyendo: Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática En condiciones normales, eso tendría que hacerse mediante una reforma tributaria, ahora podría hacerse en el marco de la nueva emergencia económica que acabamos de decretar. También están activas líneas especiales de crédito para las mipymes”.

Sobre la reforma pensional, hay incertidumbre porque la Corte aplazó otra vez su decisión. ¿Qué sigue ahora, teniendo en cuenta que al Gobierno le quedan seis meses?

“La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional, no solo por la reforma pensional, sino también por la reforma a la salud, lo que ocurrió con la reforma laboral y ahora con el salario vital. Vea más: Petro ordenaría “inversiones forzosas” a bancos dentro de la nueva emergencia económica La constituyente seguirá su curso. Mientras tanto, estamos a la espera de que la Corte Constitucional resuelva con prontitud. Se trata de una ley de la República votada dos veces por el Congreso, cuya implementación debió comenzar el 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Corte ha dilatado y dilatado su decisión, contrario a lo que ocurrió con la emergencia económica, sobre la cual se pronunció rapidito”.

¿Qué viene ahora?