Lanzamientos musicales: novedades de Blessd, Ramazzotti, Deftones y Wolf Alice esta semana

Esta semana, la escena musical se sacude con una oleada de estrenos que cruzan géneros, generaciones y fronteras. Desde el esperado junte de Anuel y Blessd con Pórtate Bonito, hasta el regreso internacional de Eros Ramazzotti con Mi día preferido, las novedades marcan tanto la evolución de proyectos consolidados como el arranque de ambiciosas giras globales.
A esto se suman los nuevos álbumes de Deftones y Wolf Alice, que han recibido elogios de la crítica especializada y consolidan el buen momento creativo de ambas agrupaciones.