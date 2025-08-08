Tribunal de Cundinamarca anula nombramiento de Alfredo Molano en la Embajada de Colombia en México

El 30 de enero de 2024, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, firmó el decreto que designaba a Alfredo Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores en México. Sin embargo, el pasado 6 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo este acto por dos razones principales:
El primero, por la falta de competencia del funcionario que emitió el decreto, debido a que Leyva ya había sido suspendido de su cargo por la Procuraduría General desde el 24 de enero de 2024, una semana antes de designar a Molano.
El segundo, porque la Cancillería vulneró del régimen especial de carrera diplomática y consularal no justificar la designación de un funcionario externo sin verificar si había miembros de carrera disponibles.