Un anuncio en televisión permitió a una familia en Antioquia encontrar los restos de su ser querido desaparecido hace dos décadas

La llamada Búsqueda Inversa sigue demostrando que es una de las mejores estrategias hasta ahora implementadas para intentar devolverle la paz a las familias que perdieron a sus seres queridos en medio del conflicto armado en Colombia. Una familia en el municipio de Yalí, en Antioquia, recibió de manos de la Unidad de Búsqueda y la JEP los restos de Cristo José Romero Isaza, tras confirmarse su identidad y culminar el proceso de la estrategia de Búsqueda Inversa, el cual permitió localizar a sus parientes después de dos décadas de ausencia.

De Yalí a Cartago: La ruta de una desaparición de 22 años.

La última vez que la familia compartió con Cristo José fue en 2003, cuando él vivió temporalmente con su hermano y sus sobrinas en la vereda El Jardín, en Yalí. En ese periodo dejó recuerdos breves, pero significativos para su sobrina Lorena, quien entonces era una niña y creció sin volver a saber de su tío paterno. Cristo José nació en 1984 en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Tras la muerte de su padre, buscó a su familia materna y se trasladó a Yalí, donde convivió durante varios meses con sus sobrinas y su hermano. Esa cercanía marcó a las niñas Vidal Isaza, que aún evocan los gestos afectuosos y la disposición permanente de su tío para acompañarlas en la vida cotidiana. Lea: Funcionó búsqueda inversa: desaparecido antioqueño fue identificado y entregado a su familia, que no lo buscaba Con el paso de los años, Lorena conservó en la memoria pequeños momentos, como el día en que él quiso comprarles unos relojes infantiles, aun cuando no contaba con los recursos suficientes. Para ella, esos gestos hablaban de un cariño sincero que permaneció pese a su timidez y a la brevedad de la convivencia familiar que tuvieron. En agosto de 2003, Cristo José salió de su vivienda en Yalí para buscar nuevas oportunidades. Desde entonces, la familia no volvió a recibir noticias suyas. Durante dos décadas, sus sobrinas crecieron con preguntas sin respuestas y con la incertidumbre permanente sobre lo ocurrido.

La investigación humanitaria de la Unidad de Búsqueda permitió establecer que Cristo José fue desaparecido en el contexto del conflicto y que su cuerpo permaneció inhumado como no identificado desde el 6 de octubre de 2005, en la bóveda 181 del cementerio Asofundadores, de Cartago, Valle del Cauca. Aunque su identidad fue confirmada el 23 de julio de 2012 con sus huellas dactilares, la ausencia de contacto con su familia impidió realizar la entrega en ese momento y su cuerpo continuó bajo custodia estatal sin que sus parientes conocieran su destino. En octubre de 2024, el Grupo Interno de Trabajo Territorial Valle del Cauca, de la Unidad de Búsqueda, y el Instituto de Medicina Legal intervinieron la bóveda donde permanecía, recuperaron el cuerpo y avanzaron en el proceso de verificación para constatar plenamente su identidad. También le puede interesar: Decisión histórica: Consejo de Estado invalidó su propia sentencia y condenó al Ejército por falso positivo ocurrido en Medellín A inicios de 2025, y con la confirmación de los elementos técnicos y forenses, el caso de Cristo José ingresó a la estrategia de Búsqueda Inversa, una labor conjunta de la UBPD, la JEP y Medicina Legal para localizar a las familias de personas desaparecidas cuyos cuerpos identificados permanecen sin ser reclamados. Fue a través de un anuncio televisivo de esta estrategia que la familia reconoció la fotografía de Cristo José. Según relató Lorena, contactó de inmediato a la Unidad de Búsqueda y, en pocas horas, recibió la información que permitió iniciar el proceso de acompañamiento y verificación familiar.

La entrega digna se realizó en Yali a partir del trabajo articulado del componente de Tejido Social de la UBPD, el Plan Regional de Búsqueda Nordeste, Nus y Río Porce, de Antioquia, y el Plan Regional de Búsqueda Norte, de Valle del Cauca, que acompañaron a la familia en las ceremonias religiosas y en el proceso de despedida. Para Lorena, recibir el cuerpo de su tío significó cerrar preguntas que la acompañaron toda la vida. “Uno no quiere seguir pensando qué estará haciendo, si estará bien o si estará vivo. Cuando me dijeron que no lo estaba, sentí un dolor muy grande, pero también la necesidad de darle una eterna sepultura para que él esté en paz”, expresó durante la ceremonia.

El caso de Cristo José Romero Isaza evidencia la importancia del trabajo en llave de la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal en la implementación de la estrategia de Búsqueda Inversa. Hasta inicios de este mes de diciembre, esta estrategia ha permitido la publicación de 103 registros, el establecimiento de contacto con 75 familiares o personas allegadas, la verificación de 19 vínculos familiares y la realización de 31 entregas de cuerpos, mientras 28 personas continúan en proceso de búsqueda de sus familias o allegados. Además: “En el Oriente antioqueño hubo actos de tortura del ejército para que campesinos confesaran supuestos vínculos con la guerrilla”: JEP Son tres datos principales que se cruzan sobre cada víctima: el lugar de origen, el de posible desaparición y el de recuperación del cuerpo, si bien, estos dos últimos no siempre corresponden al mismo municipio o departamento. Para ilustrar cómo funciona: una persona pudo nacer en Antioquia, desaparecer en Córdoba y su cuerpo ser encontrado en Santander. Asimismo, en estos casos, que se dan de forma distinta al común de las búsquedas y entregas de la UBPD, no se sabe quién es la familia porque muchas veces ni siquiera existe un reporte de la desaparición, lo que puede darse por el temor ante las dinámicas mismas del conflicto armado. Son cuerpos son identificados a lo largo de años por Medicina Legal, a través de métodos científicos como cotejo de huellas, piezas dentales o características puntuales de la persona. También se pueden dar tras cruces de información con bancos genéticos, bases de datos o reportes de necropsias por muertes asociadas al conflicto armado.

