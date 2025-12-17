Un anuncio en televisión permitió a una familia en Antioquia encontrar los restos de su ser querido desaparecido hace dos décadas

La llamada Búsqueda Inversa sigue demostrando que es una de las mejores estrategias hasta ahora implementadas para intentar devolverle la paz a las familias que perdieron a sus seres queridos en medio del conflicto armado en Colombia.
Una familia en el municipio de Yalí, en Antioquia, recibió de manos de la Unidad de Búsqueda y la JEP los restos de Cristo José Romero Isaza, tras confirmarse su identidad y culminar el proceso de la estrategia de Búsqueda Inversa, el cual permitió localizar a sus parientes después de dos décadas de ausencia.