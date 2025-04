Videos: Civiles organizando el tráfico, supermercados con filas y personas por los rieles: el caos por apagón en España

Ella describe que la ciudad quedó sin Metro, sin semáforos y con problemas de suministro en infraestructuras críticas, como en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En medio del caos, Patricia describió la sensación de vivir un episodio sacado de la ficción:

“Nunca pensé que me tocaría vivir algo así. Uno ve series como The Last of Us o Day 0 en Netflix y piensa que esos escenarios apocalípticos solo pasan en la ficción. Hasta que, de repente, en pleno centro de Madrid, la ciudad entera se apaga. Y tú estás ahí, atrapada en medio de todo”.