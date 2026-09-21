Apareció un enorme hueco en plena vía de Villa Hermosa, Medellín, ¿qué lo causó?

Las autoridades de Medellín reportaron una nueva socavación vial en el Oriente de la ciudad.

Según trascendió, se presentó un hundimiento de la vía en la carrera 36A con Calle 66G de la comuna Villa Hermosa.

Al parecer, el incidente se habría dado por la ruptura de un tubo madre que también habría causado afectaciones a los vecinos de la zona.

En la zona fueron desplegados agentes de tránsito de Medellín, quienes realizaron cierres en el punto y desvíos vehiculares.

Al sitio llegó personal de EPM para controlar el derrame de líquido, situación que pudo lograrse en horas de la tarde.

Según detalló la entidad en la red social X, se presentó un daño en una tubería perteneciente a la conducción del agua a los barrios Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín de la red primaria de acueducto, situación que generó afectaciones a terceros.

“Cuadrillas de EPM realizan la evaluación técnica y las labores necesarias para atender el daño. De igual manera, profesionales de las áreas ambiental y social brindan acompañamiento a los habitantes de la zona”, detalló EPM.