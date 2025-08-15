Apareció la mujer que abandonó a su bebé en una bolsa de basura en Montería y se reportó ante las autoridades; así va el caso

En el centro del barrio El Edén de Montería, un lamento rompió el silencio de durante la mañana de este jueves 14 de agosto. No era el ruido habitual de la calle, sino el llanto desesperado de una bebé recién nacida, como si fuera un grito de auxilio.
El sonido salió de un basurero, donde, dentro de una bolsa, estaba la bebé, quien fue abandonada a su suerte. El hallazgo, que conmovió a todo Córdoba, ha dado un giro inesperado este viernes 15 de agosto con la aparición de una mujer quien aseguró ser la madre de la menor.
La historia de esta bebé, rescatada de la basura, comenzó cuando un joven identificado como Joel Agames, un vecino del sector, caminaba con su padre cuando el llanto, imposible de ignorar, captó su atención.