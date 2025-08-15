x

Apareció la mujer que abandonó a su bebé en una bolsa de basura en Montería y se reportó ante las autoridades; así va el caso

Un joven, que caminaba por el basurero donde se encontraba la bebe tirada dentro de una bolsa, fue el “héroe” que actuó sin dudarlo, tras escuchar el continuo llanto de la menor. Ahora, apareció la presunta madre y explicó lo ocurrido.

    La menor de dos días de nacida fue rescatada por un ciudadano y después atendida por las autoridades, quienes la llevaron al hospital San Jerónimo de la localidad. FOTO: Redes sociales Policía Nacional y @rpcradiolorica
    Él es Joel Agames, el joven que encontró y rescató a la bebé recién nacida del basurero. FOTO: Redes sociales Policía Nacional y @rpcradiolorica
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En el centro del barrio El Edén de Montería, un lamento rompió el silencio de durante la mañana de este jueves 14 de agosto. No era el ruido habitual de la calle, sino el llanto desesperado de una bebé recién nacida, como si fuera un grito de auxilio.

El sonido salió de un basurero, donde, dentro de una bolsa, estaba la bebé, quien fue abandonada a su suerte. El hallazgo, que conmovió a todo Córdoba, ha dado un giro inesperado este viernes 15 de agosto con la aparición de una mujer quien aseguró ser la madre de la menor.

La historia de esta bebé, rescatada de la basura, comenzó cuando un joven identificado como Joel Agames, un vecino del sector, caminaba con su padre cuando el llanto, imposible de ignorar, captó su atención.

Él es Joel Agames, el joven que encontró y rescató a la bebé recién nacida del basurero. FOTO: Redes sociales Policía Nacional y @rpcradiolorica
Él es Joel Agames, el joven que encontró y rescató a la bebé recién nacida del basurero. FOTO: Redes sociales Policía Nacional y @rpcradiolorica

“Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos”, narró Agames a los medios locales. Con los nervios a flor de piel, vio que la bolsa se movía y, sin dudarlo, llamó a la policía.

“Llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer”, confesó. Gracias a la rápida respuesta de la Policía Nacional, la bebé fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

Luego, el equipo médico confirmó el milagro: la niña se encontraba en perfecto estado de salud. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección de la menor.

Así va el caso de la bebé: su madre la habría abandonado por estrés postparto

En un comunicado, el ICBF explicó que la bebé permanecerá bajo su cuidado hasta que unas pruebas de ADN confirmen la identidad de la mujer que apareció diciendo ser la madre de la menor, y que al parecer fue ella misma quien la abandonó.

La mujer se presentó ante la Defensoría de Familia y afirmó haber actuado bajo un profundo “estado de profundo estrés emocional” o “estrés postparto”. Así que para demostrar su maternidad, solicitó voluntariamente una prueba de ADN.

Las autoridades, incluyendo el ICBF y la Policía Metropolitana de Montería, confirmaron que el proceso ya está en marcha. Este acto, si bien arrojó algo de luz sobre el misterio, no borra la “barbarie” del abandono. Como señaló el alcalde Hugo Kerguelén García, sobre este acto.

El ICBF, además de tomar medidas de protección para la recién nacida, aprovechó la ocasión para hacerle una solicitud a la comunidad. A través de un comunicado, reiteró su compromiso de proteger a la niñez y pidió a la ciudadanía que informe cualquier situación de riesgo a la línea 141.

El caso abrió un debate sobre las responsabilidades legales. Según el Código Penal colombiano, el delito de abandono de un menor conlleva una pena de prisión de entre 2 y 8 años, aunque considera que alteraciones emocionales pueden ser atenuantes.

A pesar de la aparición de la supuesta madre, las autoridades se mantienen cautelosas, y la Gestora Social Diana Sierra Márquez y la E.S.E. Vidasinú expresaron su absoluto rechazo a este caso de abandono.

