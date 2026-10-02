En video | El apartamento paralelo de “minifiestas” que tenía Miguel Quintero en Medellín

En medio del material que ha trascendido dentro de la investigación contra Miguel Quintero Calle aparece un episodio que se aleja de los contratos y las presuntas irregularidades que hoy tienen al hermano del exalcalde Daniel Quintero frente a una posible medida de aseguramiento: un apartamento que mostraba en el grupo de WhatsApp de sus “amiguitos” y al que los invitaba para reunirse y hacer pequeñas fiestas.
En esos chats también aparece un video en el que Quintero muestra el inmueble y explica que se trata de un espacio para quedarse cuando estuviera en Medellín.
El episodio se remonta a la época de inicios la pandemia de 2020. En medio de las conversaciones del grupo, Quintero escribió: “¿Qué hacen, amiguis perdidos? Hoy tengo una minifiesta. Están invitados. Voy a medio inaugurar el nuevo apto”.
En la conversación, algunos participantes, entre ellos Álvaro Villada y Jorge Liévano, habrían confirmado su asistencia.
Quintero mostró el inmueble al grupo mediante un video en el que recorre sus espacios. Lo describe como un lugar pequeño, destinado principalmente a descansar cuando estuviera en Medellín.
“Es una cosa chiquitica, pero es lo que necesita uno para descansar cuando está acá. Aquí tiene una vista”, dice en el video.
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