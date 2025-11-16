Reabren la Vía al Llano: habilitan dos carriles en el km 18 y vuelven las tarifas de peaje desde este 16 de noviembre

Tras casi dos meses de cierre, desde este sábado 15 de noviembre, a las 5:00 p.m., quedó habilitado el tránsito por dos carriles en operación bidireccional en el kilómetro 18 de la Vía Bogotá–Villavicencio, uno de los puntos más críticos del corredor y que venía operando con restricciones por la emergencia en la ladera. La decisión se confirmó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), escenario en el que también participaron Invías, la Gobernación del Meta, la Veeduría Vial del Meta, la DITRA, la Alcaldía de Quetame, los gremios transportadores de carga y pasajeros y el concesionario Coviandina. Desde la ANI, su vicepresidente Ejecutivo, Roberto Uparela, explicó que Invías reportó avances importantes en las actividades de mitigación sobre la zona afectada. “Continuarán las actividades sobre la ladera y, junto con el concesionario, se coordinarán las labores que garanticen una operación segura para los usuarios”, aseguró.

Aún quedan frentes activos: obras hidráulicas, trabajos de contención, demarcación, señalización e instalación de dispositivos de seguridad. Todas estas intervenciones buscan reducir el riesgo, estabilizar la montaña y ofrecer una circulación más confiable. En contexto: Petro advierte que no hay plata para arreglar la vía al Llano en medio de la emergencia invernal en Cundinamarca

Movilidad al Llano: normalización de peajes desde el 16 de noviembre

La apertura del km 18 trae otra noticia clave para los usuarios, a partir del domingo 16 de noviembre a las 00:00 horas, se restablecen y normalizan las tarifas de cobro vigentes desde el 16 de enero de 2025 en todas las categorías de vehículos y en las estaciones de peaje: -Boquerón I -Boquerón II -Puente Quetame (actualmente Naranjal) -Pipiral Este ajuste se hace según lo establecido en la resolución 20253040040455 del 3 de octubre de 2025 y corresponde al Contrato de Concesión 005 de 2015. Además, también se reactiva la medida de control de peso en las estaciones de pesaje ubicadas en ambos sentidos del corredor vial, igualmente bajo lo dispuesto por la misma resolución. Lea más: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado

Recomendaciones clave para viajar por el km 18