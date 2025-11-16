Reabren la Vía al Llano: habilitan dos carriles en el km 18 y vuelven las tarifas de peaje desde este 16 de noviembre

Tras casi dos meses de cierre, desde este sábado 15 de noviembre, a las 5:00 p.m., quedó habilitado el tránsito por dos carriles en operación bidireccional en el kilómetro 18 de la Vía Bogotá–Villavicencio, uno de los puntos más críticos del corredor y que venía operando con restricciones por la emergencia en la ladera.
La decisión se confirmó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), escenario en el que también participaron Invías, la Gobernación del Meta, la Veeduría Vial del Meta, la DITRA, la Alcaldía de Quetame, los gremios transportadores de carga y pasajeros y el concesionario Coviandina.
Desde la ANI, su vicepresidente Ejecutivo, Roberto Uparela, explicó que Invías reportó avances importantes en las actividades de mitigación sobre la zona afectada. “Continuarán las actividades sobre la ladera y, junto con el concesionario, se coordinarán las labores que garanticen una operación segura para los usuarios”, aseguró.