Atención: se aplazó el partido entre Águilas Doradas y DIM de este viernes en Rionegro

El compromiso por la undécima fecha de la Liga Betplay entre Águilas Doradas y DIM, previsto para este viernes a las 6:00 de la tarde, fue aplazado, según lo confirmaron los voceros del club de Rionegro. Según declaraciones de Fernando Salazar, CEO de Águilas Doradas, el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales.

Ante esto, las autoridades decidieron cerrar el escenario para realizar la intervención y solucionar el problema estructural de la tribuna occidental que presenta el estadio Alberto Grisales y por ello el desarrollo del partido del viernes no se puede dar. Salazar mencionó que es prioritario hacer los trabajos para desmontar la cubierta de la zona occidental que puede generar un peligro para los aficionados y jugadores y por ello, el partido se aplazó y ahora esperan que la Dimayor oficialice una nueva fecha y hora para el encuentro, por la fecha 11 ante Independiente Medellín.