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Aplazaron juicio contra exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, hasta 2027

La justicia aplazó nuevamente hasta 2027 el juicio oral contra Abad, investigado por presuntas irregularidades en la contratación del acueducto de Pueblo Viejo y La Tablaza, un proyecto de más de $90.000 millones financiado con recursos públicos.

  • Juan Sebastián Abad, exmandatario de La Estrella de 2020 a 2023, está siendo investigado por irregularidades en la contratación de un proyecto de más de $90.000 millones. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    Juan Sebastián Abad, exmandatario de La Estrella de 2020 a 2023, está siendo investigado por irregularidades en la contratación de un proyecto de más de $90.000 millones. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 36 minutos
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El juicio oral contra el exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, fue aplazado nuevamente y ahora avanzará solo hasta 2027. La decisión fue tomada por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que pidió reprogramar tanto la audiencia preparatoria como las sesiones del juicio oral dentro del proceso por presuntas irregularidades en la contratación del acueducto de Pueblo Viejo y La Tablaza.

La audiencia preparatoria debía realizarse desde octubre de 2025, pero ha sufrido varios aplazamientos. Aunque posteriormente fue reprogramada para mayo de este año, volvió a ser suspendida y la nueva fecha quedó fijada para el 18 de marzo de 2027. Las audiencias del juicio oral también quedaron proyectadas para ese mismo año.

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Las investigaciones se concentran en la adjudicación, ejecución y manejo de los recursos destinados al sistema de acueducto entre los sectores de Pueblo Viejo y La Tablaza. El proyecto, financiado principalmente con recursos del Ministerio de Vivienda, fue presentado en 2021 como una de las principales obras de expansión urbana de La Estrella. La iniciativa contemplaba inversiones superiores a los $96.000 millones para ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado y garantizar agua potable permanente a miles de habitantes.

Sin embargo, la ejecución de las obras quedó rodeada de cuestionamientos desde sus primeras etapas. Informes periodísticos y reportes de organismos de control señalaron retrasos en la ejecución, anticipos entregados al contratista y avances inferiores al 15 % pese a la millonaria inversión. En 2022, habitantes de Pueblo Viejo denunciaron calles destruidas, zanjas abandonadas y problemas de movilidad tras la suspensión de los trabajos por parte del consorcio GyA 2020.

El caso también involucra a varios exfuncionarios y particulares vinculados a la administración municipal entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía, los investigados deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Entre los vinculados aparecen Ana María Ríos, Carlos Augusto Aguirre, Edgar Jaime Tamayo, María Clara Mejía, Julián Higuita, José Nelson Jaramillo y Juan Carlos Bustamante.

En 2025 también se conoció que bienes del exalcalde y de otros exfuncionarios fueron objeto de medidas cautelares dentro de las investigaciones relacionadas con el proyecto. Aunque Abad ha sostenido que las obras finalmente avanzaron y que algunas conexiones ya benefician a familias del municipio, el proceso judicial sigue abierto y tendrá un nuevo capítulo solo hasta 2027.

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