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Aplazaron audiencia contra Miguel Quintero por escándalo del Área Metropolitana: solicitud fue hecha por la defensa

Durante este proceso se le iban a imputar cargos al hermano del exalcalde Daniel Quintero, pero esta fue postergada, según anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

  • A Miguel Quintero (izq.), al parecer, le iban a imputar cargos y solicitar medida de detención, al tiempo que al exalcalde Daniel Quintero (der.) supuestamente le iban a mostrar evidencia de su presunta participación en la corrupción dentro del Área Metropolitana. FOTO: FACEBOOK MIGUEL QUINTERO CALLE
    A Miguel Quintero (izq.), al parecer, le iban a imputar cargos y solicitar medida de detención, al tiempo que al exalcalde Daniel Quintero (der.) supuestamente le iban a mostrar evidencia de su presunta participación en la corrupción dentro del Área Metropolitana. FOTO: FACEBOOK MIGUEL QUINTERO CALLE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 minutos
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La audiencia que se iba a realizar este martes, a las 2:00 de la tarde, contra Miguel Quintero y otras tres personas que estarían implicadas en el escándalo de contratación del Área Metropolitana fue aplazada sobre las 11:30 de la mañana por solicitud de la defensa, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

Ante esta situación, el mandatario pidió que se reprograme este proceso judicial en el menor tiempo posible. “Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”, señaló Gutiérrez.

Durante la diligencia que se iba a celebrar este martes, la Fiscalía contaría con las suficientes evidencias para imputar cargos a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, al tiempo que se podrían entregar evidencias que evidenciarían la participación del exmandatario dentro de este presunto escándalo de corrupción.

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