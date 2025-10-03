x

¿Busca empleo en logística? Así puede aplicar a una convocatoria en Bogotá

Empresa del sector comercio está contratando auxiliares logísticos en Bogotá con contrato indefinido. Los interesados pueden postularse fácilmente a través de Magneto Empleos.

  La convocatoria de auxiliares logísticos en Bogotá incluye salario base, variable y auxilio de transporte.
    La convocatoria de auxiliares logísticos en Bogotá incluye salario base, variable y auxilio de transporte. FOTO: GETTY
  Los auxiliares logísticos contratados trabajarán en jornadas de lunes a sábado con turnos rotativos.
    Los auxiliares logísticos contratados trabajarán en jornadas de lunes a sábado con turnos rotativos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 15 minutos
bookmark

Una nueva convocatoria de empleo para auxiliares logísticos en Bogotá está abierta a través de Magneto Empleos. La oferta está dirigida a bachilleres con experiencia mínima de seis meses en cargos como auxiliares de bodega, logística, cargue y descargue o almacenamiento.

La vacante es ofrecida por una importante empresa del sector comercio en alianza con Colsubsidio Empleo, y ofrece un contrato a término indefinido.

Le puede interesar: Empleos en tecnología: más de 3.700 vacantes en informática y telecomunicaciones en el país

Estas son las condiciones laborales que ofrecen

- Salario: $1.560.383.

- Auxilio de transporte: $200.000

Funciones principales del cargo

Los auxiliares logísticos contratados trabajarán en jornadas de lunes a sábado con turnos rotativos. FOTO: GETTY
Los auxiliares logísticos contratados trabajarán en jornadas de lunes a sábado con turnos rotativos. FOTO: GETTY

Entre las actividades a realizar se encuentran:

- Cargue y descargue de mercancía.

- Clasificación de productos.

- Inventarios.

- Alistamiento de pedidos.

- Otras labores propias del área logística.

Lea más: Los sectores que más están moviendo la aguja de empleo en Colombia

Horarios de trabajo

La jornada laboral es de lunes a sábado, con turnos rotativos entre:

- 7:00 a. m. – 4:00 p. m.

- 10:00 a. m. – 6:00 p. m.

- 11:00 a. m. – 8:00 p. m.

Lugar de trabajo: carrera 33 # 6A – 10, barrio Pensilvania, Bogotá.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden aplicar directamente a través de Magneto Empleos en el siguiente enlace: Gran convocatoria de auxiliares logísticos.

Conozca también: ¡Trabajo sí hay en Bogotá! Empresas están ofertando más de 84.000 vacantes y así puede aplicar

