¿Busca empleo en logística? Así puede aplicar a una convocatoria en Bogotá

Una nueva convocatoria de empleo para auxiliares logísticos en Bogotá está abierta a través de Magneto Empleos. La oferta está dirigida a bachilleres con experiencia mínima de seis meses en cargos como auxiliares de bodega, logística, cargue y descargue o almacenamiento.

La vacante es ofrecida por una importante empresa del sector comercio en alianza con Colsubsidio Empleo, y ofrece un contrato a término indefinido.

