Apple destrona a Microsoft y se convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo tras el éxito del iPhone 17

Apple volvió a brillar en Wall Street. La compañía de Cupertino superó este lunes a Microsoft y se convirtió en la segunda empresa más valiosa del mundo, impulsada por un repunte en sus acciones que elevó su capitalización bursátil a US$3,9 billones.
Solo Nvidia, con US$4,4 billones, la supera en el ranking global.
El salto se explica en buena medida por el éxito comercial del iPhone 17, que está logrando cifras de venta superiores a las expectativas del mercado.
Entérese más: La guerra de las empresas por la IA llevaría al mundo a una burbuja tecnológica, ¿quiénes ganan y pierden?